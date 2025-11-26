[스토브리그] 장동혁, 욕심 때문에 틀렸다는 걸 알면서도…"징계 제명 대상입니다" (feat. 김상욱 민주당 의원)

12.3 계엄을 일주일 앞두고 SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 김상욱 민주당 의원이 처음으로 찾아왔습니다. 계엄과 탄핵을 거치면서 국민의힘에서 민주당으로 당적을 옮긴 김의원인 만큼, 국민의힘 이야기가 빠질 수 없었는데요. 장동혁 대표를 향한 영상 편지를 요청하자 고민도 없이 동혁이형!을 외친 김 의원은 국민을 위한 정치를 하자고 했다던 이야기를 꺼냈습니다. 그렇지만 비판은 냉정하게! 지금 장 대표의 행보는 징계와 제명 대상이라고 단호하게 얘기했는데요. 자세한 내용은 영상으로 확인하시죠. (정청래 대표를 향한 영상편지는 151회 라이브에서 확인하세요~)



