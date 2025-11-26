재건축 아파트서 소방 훈련…"다양한 형태·현장 대응 강화"

<앵커>



아파트 화재는 순식간에 불길이 번지고 건물 붕괴 우려도 있어 큰 인명, 재산 피해로 이어질 수가 있습니다. 그만큼 대비가 필요한데요. 제주에서는 재건축을 앞둔 아파트 단지에서 실전을 방불케 하는 소방 훈련이 실시됐습니다.



정용기 기자입니다.



<기자>



아파트에서 시커먼 연기와 함께 화염이 솟구칩니다.



내부 집기를 태우면서 불길은 더 거세지고, 유리창도 깨뜨릴 정도입니다.



방화복과 산소마스크를 착용한 소방대원들이 분주해집니다.



화재 현장에 갇힌 피해자까지 구해야 하는 상황.



내부로 진입하자 소방대원 머리 위로 강력한 불길이 뻗칩니다.



순식간에 번진 연기는 시야를 막아 한 치 앞이 보이지 않습니다.



[허귀혁/노형119센터 소방교 : 사실 시야 확보가 굉장히 어렵습니다. 자세를 낮추고 진입을 해도 어려운 경우도 있어서 이제 어떻게 하면 요구조자를 조금 더 수월하게 수색할 수 있을지.]



아파트에서 발생할 수 있는 재난에 대비하기 위한 훈련 모습입니다.



아파트 대형 화재 등 다양한 재난 상황을 가정한 소방 대응 훈련이 진행됐습니다.



중장비를 이용해 건물 바닥을 조금씩 뜯어냅니다.



지진 등으로 붕괴된 건물 잔해에 깔린 매몰자를 구조하기 위해서입니다.



요구조자를 들어 올리는 수직 구조 장비나 건물 벽체 절단기도 사용돼, 현장 대응 능력을 높이기 위한 실전형 훈련으로 이뤄졌습니다.



[전홍균/제주소방서 현장대응단장 : 화재가 어떻게 발전돼 가는 것을 직접 보면서 실제적인 경험을 통해서 현장 활동에 대응하는데 아주 좋은 경험이 될 것이라고 생각합니다.]



다양한 형태로 확산되는 재난에 대비해 소방 당국은 현장 중심의 훈련을 이어갈 방침입니다.



(영상취재 : 오일령 JIBS, 화면제공 : 제주소방서)



JIBS 정용기