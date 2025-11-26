[스토브리그] 대통령 없는 사이에 밀어붙인 '1인 1표' 정청래…또 자기 정치? 이대로 괜찮습니까? (feat. 김상욱 민주당 의원)

정청래 대표가 강력하게 추진하던 1인 1표제, 일단 최종 결정은 한주 미뤄졌습니다. 대표 연임 포석이 아니냐는 비판이 터져 나오는가 하면 이언주 최고위원이 불만을 표하며 회의장을 박차고 나가는 일도 있었죠. 이재명 대통령의 해외 순방 기간 동안 성과를 가리지 않겠다며 로우키 행보를 자처했었는데.. 정청래 대표, 대체 무슨 생각인 걸까요? SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'는 민주당 김상욱 의원과 함께 합니다. '계엄 1년 '을 일주일 앞둔 지금, 김상욱 의원에게 지난 1년은 어떤 시간이었을까요? 지금의 민주당, 그리고 민주당보다 더 긴 시간 몸담았던 국민의힘을 김상욱 의원은 어떻게 생각하고 있는지 들어보겠습니다!



