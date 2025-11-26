뉴스

프로야구 KIA, FA 박찬호 보상 선수로 두산 투수 홍민규 선택

▲ 투수 홍민규가 역투하고 있다.

프로야구 KIA 타이거즈가 두산 베어스로 떠난 자유계약선수(FA) 박찬호(30)의 보상 선수로 영건 홍민규(19)를 택했습니다.

KIA는 오늘(26일) "박찬호의 이적 보상 선수로 오른손 투수 홍민규를 지명했다"고 밝혔습니다.

홍민규는 올해 야탑고를 졸업하고 2025년 3라운드 전체 26순위로 두산에 입단했습니다.

첫해부터 1군 마운드에 오른 홍민규는 20경기에 등판해 2승 1패, 1세이브, 평균자책점 4.59를 올렸습니다.

지난 9월 중국에서 열린 2025 아시아야구선수권대회에서는 3경기에 등판, 9.1이닝을 던져 2승, 평균자책점 0으로 호투했습니다.

KIA 관계자는 "홍민규는 올 시즌 데뷔한 신인 선수지만 지금까지 등판한 경기에서 좋은 활약을 보였고, 뛰어난 제구력을 갖췄다. 장기적으로는 선발 자원으로 기대하고 있다"며 "특히 속구의 수직 무브먼트 수치가 리그 평균 이상이며, 체인지업의 완성도도 높아 향후 투수진에 큰 보탬이 될 것으로 보인다"고 지명 이유를 설명했습니다.

FA A등급 박찬호는 두산과 4년 최대 80억 원에 계약했습니다.

주전 유격수를 떠나보낸 KIA는 홍민규와 보상금 9억 원(박찬호의 지난해 연봉 200%)을 받습니다.

(사진=연합뉴스)
