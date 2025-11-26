뉴스

[자막뉴스] 주차장에서 갑자기 쇠망치로 '퍽퍽퍽'…"타깃은 재력가" 시신 묻을 땅 준비도

박서경 기자
작성 2025.11.26 16:19
주차장 안에서 한 남성이 전력질주로 도망치는 다른 남성을 바짝 뒤쫓습니다.

뒤쫓는 남성은 도망치는 남성을 향해 여러 차례 흉기를 휘두릅니다.

흉기를 휘두른 남성은 중국 출신으로 귀화한 38살 A 씨입니다.

A 씨는 지난 7월 인천 부평구 한 아파트 지하주차장에서 61살 중소기업 대표 B 씨에게 흉기를 휘둘러 살해하려 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

당시 B 씨는 가까스로 A 씨로부터 도망쳤지만, 얼굴과 머리 등을 다쳐 전치 2주의 상해를 입었습니다.

검찰은 A 씨가 일면식도 없는 B 씨를 범행 대상으로 삼고 사전에 치밀하게 계획한 정황을 확인했습니다.

이 과정에서 범행 계획을 함께 의논하고 범행 도구를 관리해주는 등 범행을 도운 공범 32살 C 씨의 존재도 드러났습니다.

이들은 경제적 어려움에서 벗어나기 위해 재력가를 납치해 금품을 빼앗고 살해하는 계획을 세운 것으로 조사됐습니다.

시신을 은닉할 장소를 미리 임차하려 하고 해외 도주를 준비한 정황까지 확인됐습니다.

검찰은 A 씨를 강도살인미수 등 혐의로, C 씨를 강도상해방조 등 혐의로 각각 구속기소했습니다.

(취재: 박서경 / 영상편집: 김나온 / 디자인: 육도현 / 화면제공: 인천지검 / 제작: 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
