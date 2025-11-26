베트남 가방 속 한국인 시신 뜻밖 정체…범인 잡고 보니

지난 23일 오후 4시 베트남 호치민 주택가의 한 아파트 인근, 커다란 파란색 가방이 거리 한복판에 놓여 있습니다.



가방에서 이상한 냄새가 나 몰려든 행인들이 경찰에 신고하자, 가방을 끌고 온 두 남성은 그대로 도주했고, 가방 속에선 한국인 남성의 시신이 발견돼 현지 경찰이 수사에 나섰습니다.



오늘(26일) 경찰청은 현지 경찰에 붙잡힌 용의자 2명이 대구에서 활동하는 MZ 조직폭력배였다고 밝혔습니다.



31살 한국인 남성 A 씨 시신을 유기한 건 25살 B 씨와 24살 C 씨인데 각각 대구에서 활동하는 '월배파'와 대신동 등 지역에서 활동하는 조직폭력배 조직원으로, 범죄단체조직죄로 실형을 선고받은 전력이 있는 인물이라고 했습니다.



베트남에서 캄보디아 범죄단체의 자금 세탁을 해온 이들은 도박 등 금전적인 문제로 A 씨를 구타해 숨지게 한 것으로 전해졌습니다.



숨진 A 씨는 캄보디아 등지에서 활동한 보이스피싱 범죄조직 총책으로 알려졌습니다.



경찰 관계자는 "현재 현지 경찰이 조사하고 있고, 한국으로 송환되면 국제범죄수사팀 등 해당 부서에서 추가 조사를 할 방침"이라고 말했습니다.



이번에 사건이 발생한 곳은 호치민 지역 중에서도 고층 아파트가 있는 고급 주택가로 비교적 치안이 좋은 지역인 것으로 전해졌습니다.



용의자들은 이 아파트를 임대해 지내고 있었다고 현지 매체는 보도했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김나온, 제작 : 디지털뉴스편집부)