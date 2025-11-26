[인터뷰] 양향자 "지지층 분노·울분 달래야…계엄 사과는 국민이 그만 하라 할 때까지"

[편상욱의 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 양향자 국민의힘 최고위원

--------------------------------------------



● 양향자 국민의힘 최고위원 인터뷰



양향자 / 국민의힘 최고위원

"국힘, 규탄대회 통해 '민주당 독재' 국민께 알릴 의무 있어"

"'아스팔트 세력' 함께해야…손가락질하며 싸울 필요 없어"

"장동혁, 호남에 달마다 방문하겠다고 해…규탄 대회에 넣지 않아도 되는 것"

"국민의힘 혁신 분기점, 12·3 계엄 1주년이 될 듯"

"국힘, 국민이 그만해도 된다고 할 때까지 사과해야"

"국힘, 계엄하려는 대통령 막지 못한 통렬한 반성 있어야"

"국정운영의 중심 세력이 되려면 각자 역할 있어…한동훈, 필요한 자산"



▷ 편상욱 / 앵커 : 국민의힘이 텃밭인 대구와 경북에 이어서 오늘은 장동혁 대표의 지역구가 있는 충남에서 장외 여론전을 이어갑니다. 장동혁 대표는 제대로 싸우는 게 혁신이라고 외치고 있습니다만 당내에서는 우려의 목소리도 나오고 있죠. 지도부의 고민이 깊을 수밖에 없는데요. 우선 장동혁 대표의 메시지부터 듣고 현안 인터뷰의 주인공 만나보겠습니다. // 지도부의 고심은 어떨지 지금부터 직접 들어보겠습니다. 국민의힘 양향자 최고위원 나오셨습니다. 어서 오세요.



▶ 양향자 / 국민의힘 최고위원 : 네. 반갑습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 오늘 천안에서 집회하고 어제는 구미 집회했었는데 구미에는 갔다 오셨나요, 같이?



▶ 양향자 / 국민의힘 최고위원 : 어제 일정이 구미 그리고 김천이었습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 현장에서 국민들 반응이 좀 어떻던가요?



▶ 양향자 / 국민의힘 최고위원 : 우선 농업기술연구소도 갔었고 농민들도 만났고 또 상공회의소 회장님들, 대표님들도 만났고 또 규탄 집회도 했고 했습니다만 많은 분들이 울분 또 분노, 또 슬픔, 무기력 이런 부분들이 다 느껴졌고요. 또 방송이나 미디어가 담지 못하는 그런 수많은 감정들을 저는 많이 느끼고 왔습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 정성국 의원 같은 경우는 현장에서 당원 결집은 있었지만 시민 호응이 좀 많지 않았다. 우리만의 이야기를 하는 것 같다. 이런 얘기도 하더군요.



▶ 양향자 / 국민의힘 최고위원 : 오신 분들이 이제 당원인지 시민인지는 분간은 할 수는 없으나 그래도 이게 민주당의 독재를 막아야 한다, 또 이대로 대한민국 법치가 무너지는 것을 둬서는 안 된다는 그 규탄 대회이기 때문에 저는 규탄 대회에서 그것들을 국민들께 알릴 의무가 있다. 그래서 많은, 전당대회처럼 많은 분들이 오시지 않더라도 그래도 우리가 지역 순회를 하면서 대한민국을 바로 세우는 일에 함께하고 있다라는 것은 시민들도 다 공감을 하시는 것 같더라고요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 당내에서 이제 장외 집회 효과에 대한 의문도 좀 생기고 또 당이 극우화 되는 것 아니냐 이런 우려도 있는 걸로 알고 있습니다. 장동혁 대표가 그래서일까요? 아스팔트 세력이라고 손가락질 당하는 게 부끄러운 것 아니다, 잠깐 지금 속보 하나 전해드리고 가겠습니다. 특검이 내란 방조 혐의를 받는 한덕수 전 총리에 대해서 징역 15년을 구형했다는 내용입니다. 징역 15년을 구형했습니다. 법원의 선고가 아니라 특검의, 검찰의 구형 내용입니다. 내란 방조 혐의 한덕수 전 총리에게 징역 15년을 구형했습니다. 한덕수 전 총리가 내란 재판의 첫 구형을 받은 만큼 다른 내란 사건 피의자, 윤석열 전 대통령이라든가 김용현 전 국방장관 등에 대해서도 구형량에 아마 참고가, 잣대가 되지 않을까. 이런 생각이 듭니다. 속보가 더 나오는 대로 전해드리도록 하고요. 양향자 최고위원 얘기 이어 듣겠습니다. 장동혁 대표가 좀 ‘아스팔트 세력이라고 손가락질 당하는 게 부끄러운 게 아니다.’ 이런 얘기도 했더라고요. 국민의힘 내부에서 서로 손가락질 하지 말자, 이런 메시지를 냈던데 어떻게 봐야 되나요?



▶ 양향자 / 국민의힘 최고위원 : 이제 저희가 계엄령은 불법이라고 인정을 했고 그리고 헌재의 판단에 의해서 탄핵이 됐던 것도 수용을 했지 않습니까? 그래서 조기 대선을 치렀던 것이고 거기에 대선 실패도 있었습니다만 이제 그 과정에서 정치적 신념에 따라서 계엄이 불법이기 때문에 탄핵이 되어야 된다라고 하는 찬탄파도 있었을 것이고 그리고 또 우리 대통령을 또 우리 손으로 탄핵을 시키느냐에 대한 반대했던 분들도 있을 것이고, 탄핵을 반대했던 분들도 계실 것이고 그런데 제가 느끼는 우리 당원들의 어떤 그런 지금의 어떤 감정은 굉장히 슬픕니다. 그리고 울분과 분노와 이렇게 표현할 수 없는 그런 감정이고 격앙되어 계시기도 한데 그게 이제 오래된 어떤 박근혜 대통령 때부터의 어떤 대통령 탄핵에 대한 트라우마도 겪고 계시고 이런 모든 것들이 지금 아스팔트 위에서 탄핵 반대를 외치셨던 분들이 표현했던 그런 울분과 분노였습니다. 그래서 아스팔트 위에서 싸웠던 분들이 손가락질당하는 게 부끄러운 것이 아니다라는 말씀이 맞아요. 그분들을 어떻게 하면 우리가 따뜻하게 트라우마를 치유해 드리고 함께할 것인가가 더 우리가 해야 될 일이지, 그걸 가지고 서로 손가락질 하면서 당신들은 극우다, 당신들은 뭐 탄핵을 했던 나쁜 배신자들이다, 이렇게 싸울 필요는 없다라고 저는 생각을 하고 있고 장동혁 대표도 아마 그런 말씀이었다고 저는 보고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 장외 여론전에 대해서 당내 비판이 나오다 보니까 장 대표 입장에서는 좀 섭섭한 점도 있고 그럴 텐데 장 대표하고 같이 다니시고 친하시잖아요. 장 대표는 뭐라고 하던가요?



▶ 양향자 / 국민의힘 최고위원 : 지금은 이 전략 단위에서 나오는 이런 규탄대회라든지 지역 일정이라든지 이런 것들을 다 장동혁 대표 혼자서 결정하는 것도 아닙니다. 그러기때문에 당에서 결정된 이 전략들을 실행할 때지, 평가는 나중에 해도 된다. 이런 이제 말씀이고 저도 그렇게 생각을 하고요. 또 걱정하는 의원들의 마음도 너무나 잘 알고 있고 더 효과적이고 국민적 공감을 얻을 수 있는 방법을 저희가 또 전략으로 써야 되겠죠. 그래서 그런 노력들은 함께해야 한다. 이런 말씀을 많이 합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 일단 전국 순회입니다만 호남 지역은 이번에 빠졌더군요. 한때 양향자 최고위원의 정치적 기반이기도 했었는데 호남은 왜 뺀 건가요?



▶ 양향자 / 국민의힘 최고위원 : 원래 호남을 한 달에 한 번씩 가시겠다고 했기 때문에 특별히 호남을 이번에 규탄 대회에 또 넣지 않아도 그 약속을 지키시겠다는 의지라고 보시면 될 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그래요? 어쨌든 특별한 의미는 없지만 반드시 호남은 갈 것이다?



▶ 양향자 / 국민의힘 최고위원 : 그렇죠. 이제 다음 11월에 갔으니까 12월에는 또 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 일주기도 있고요. 그래서 가야 될 일들이 아마 매달 생길 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 지난번에 광주 민주화운동 묘역 갔다가 크게 호되게 좀 당하시기도 한 적도 있잖아요.



▶ 양향자 / 국민의힘 최고위원 : 이제 그 현장에 있지 않고 화면을 보면 그렇게 느껴지는데요. 저희는 그때 나왔던 25명의 청년들이 그렇게 할 줄 알고 갔습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 지금 장동혁 대표의 장외 투쟁, 그리고 여러 가지 행보들이 사실은 너무 오른쪽으로 가고 있다. 그래서 중도층을 잃고 있다는 비판이 당내에서도 있는 걸로 제가 알고 있습니다. 중도층 이탈을 막기 위해서 당 지도부에서 논의하고 있는 사항은 없나요?



▶ 양향자 / 국민의힘 최고위원 : 많은 의견들이 있고요. 그리고 이제 혁신의 분기점을 언제로 잡을 거냐라는 말씀들도 많이 하시는데 지금 12·3 계엄 1년, 그때가 아마 한 번의 어떤 분기점이 되지 않을까 보고 있고요. 그리고 당이 어떤 변화하는 모습을 보이자고 하는데는 누구나 다 같은 의견으로 이렇게 말씀들을 하고 계시고 장동혁 대표의 생각도 아마 있을 거라고 보고 있고요. 그런데 아까 말씀드렸던 우리 지지층들의 어떤 분노와 울분과 그 트라우마와 슬픔, 이 부분들을 달래고 가야 된다라는 게 좀 강합니다. 왜냐하면 그분들의 지지에 의해서 당대표가 됐기 때문에 그 책임에서 자유롭지 않거든요. 그래서 충분히 그분들이 이 정도면 우리가 좀 함께 갈 수 있겠다라고 느껴지는 지점이 있을 겁니다. 그때 아마 제대로 말씀하신 중도 확장이든 하게 될 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 다음 달 3일이죠. 세월이 정말 빠르네요. 비상계엄 1년입니다. 그리고 공교롭게도 장동혁 대표의 취임 100일이기도 하죠. 여기에 장동혁 대표가 대국민 사과를 해야 한다는 목소리도 나오고 있는데요. 여기에 대한 장동혁 대표의 답변까지 듣고 이야기 이어가 보겠습니다. // 계엄에 대해서 국민에게 사과, 지금 말씀드릴 단계는 아닌 것 같습니다. 그러면 좀 지나면 말씀드릴 수 있다. 이런 뜻입니까? 어떻게 해석해야 할까요?



▶ 양향자 / 국민의힘 최고위원 : 아직 이제 우리 지도부가 함께 모여서 토론도 아직 안 한 상황이기 때문에 이런 부분들을 아주 심도 있게 또 진솔하게 토론도 하고 말씀을 나눠봐야 할 것 같고요. 그런데 이제 사과라는 말씀들을 많이 하시는데 어떤 분들은 왜 사과를 하냐, 의회의 폭거가 있었던 이재명 민주당의 어떤 그런 폭력은 우리가 가만히 놔두고 우리가 사과만 해야 되느냐, 하시는 분들도 있어요. 다만 저는 그 사과가 누구를 향해서 하느냐, 민주당을 향해서 하는 것이 아니라 국민을 향해서 하는 것이기 때문에 국민이 그만해도 된다고 할 때까지 저는 사과는 해야 한다고 보는 입장이고요. 그럼에도 불구하고 이제 그 사과만으로 끝날 것이 아니라 우리 국민의힘이 어떻게 해서 이 계엄을 하는 대통령을 제대로 막지 못했고, 또 그 사실도 알지 못했고 거기다가 어떻게 해서 또 탄핵을 당했고 조기 대선에서 우리가 패배를 했는지에 대한 통렬한 반성은 있어야 한다. 이런 말씀을 좀 드리고요. 그래서 그동안에 대통령과의 어떤 정당과의 관계를 어떻게 설정할 것인지 그리고 수권 정당으로서 어떤 역량과 비전을 보일 것인지, 그리고 우리 정당이 어떻게 앞으로 나아갈 것인지 이런 부분들을 정말 진솔하게 국민께 소상히 고해야 될 것 같고요. 그러려면 그 모습에서 국민들께서 지금 저 대장동 항소 포기라든지 또 고환율, 고물가 경제가 되게 어려운 이 상황에서 그래도 정통 보수 정당에 좀 희망이 있지 않겠나, 하고 보면 아직 준비가 안 됐다는 이 말씀을 많이 하세요. 국민적 열망에 저희가 부응해야 하기 때문에 지금 정말 어려운 시기죠. 그래서 107명의 원내 의원님들뿐만 아니라 원외에 계신 모든 분들이 함께 해야 할 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 양향자 최고위원께서는 사과를 하고 윤석열 전 대통령과 좀 절연을 해야 한다. 이런 입장이신 거군요.



▶ 양향자 / 국민의힘 최고위원 : 윤석열 전 대통령도 저렇게 사법 판단을 받는 모습이 국민의힘 입장에서 당원들의 입장이며 지지자분들 입장에서는 얼마나 불편하고 힘들고 그렇겠습니까? 그런데 사법 판단에 맡기고 우리는 그것을 탄핵이 잘됐니, 못됐니, 누가 책임져야 하느니 이런 이야기로 싸울 것이 아니라 모두가 다 책임을 져야 하고 모두가 다 사과를 해야 하고, 그리고 이제는 건너서 미래로 가야 한다. 이런 말씀을 저는 당당하게 드려야 할 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 장동혁 대표의 최근 행보 가운데 가장 눈에 띄는 지점이 바로 우리가 황교안이다. 이렇게 외쳤던 지점이었어요. 이걸 두고서 황교안 전 대표 같은 경우는 대표적인 부정 선거론자인데 그러면 우리가 다 부정선거를 믿는다 말이냐? 우리가 저 아스팔트하고 같은 세력이 되겠다는 것이냐. 이런 당내 비판이 또 있었던 것으로 생각합니다.



▶ 양향자 / 국민의힘 최고위원 : 어떤 메시지에서 인식되는 것은 정말 여러 방면으로 인식이 될 겁니다. 그래서 제가 이제 오케스트레이션 이런 말을 하는데 서로 다른 목소리를 어떻게 우리가 설득하고 설명해 나갈 것이냐가 진짜 중요한데 저는 당시에 깜짝 놀랐습니다. 그래서 바로 저는 여쭤봤어요. 어떻게 나온 얘기냐. 이게 영문도 모르고 하루 종일 전화를 받아야 하는 최고위원 입장에서는 굉장히 저도 괴로웠던 말씀입니다. 그래서 그런데 이제 말씀하시기를 누구나 다 겪을 수 있는 정치 탄압, 또 그런 고통, 어려움. 당시에 황교안 전 대표께서 가장 어려운 상황이었던 것 같아요. 집의 열쇠까지 다 부서지면서 압수수색을 하는 그 상황이었기 때문에 우리도 황교안처럼 당할 수 있다는 표현이었다는 말씀이에요. 그런 얘기는 국민의힘 보수 정당의 대표로서 한마디 해 줄 수 있지 않느냐고 나는 판단했다. 이렇게 되는데 이제 그것이 자신이 이야기했던 사실이 중요한 것이 아니라.



▷ 편상욱 / 앵커 : 받아들이는 게 중요하죠.



▶ 양향자 / 국민의힘 최고위원 : 국민에게 인식이 어떻게 되느냐가 더 중요한 것이지요. 그러니까 인식이 사실이라는 말씀을 저는 늘 드립니다. 그런데 그 인식에서 그런 부정 선거론의 신념이 너무 강해서 이게 갈등의 요소가 되고 이런 부정선거 옹호론자들과 우리가 같이 하는 것 아니냐고 인식 되어지는 것을 저도 말씀드렸는데 그것까지 제가 얘기한 적이 없기 때문에 그렇게 인식 되어지는 것에 대해서는 다소 생각이 좀 깊다고 보고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 한동훈 전 대표와 관계 설정은 어떻게 해나가실 계획이에요? 지금 한동훈 전 대표가 대장동 사건 항소 포기를 놓고 굉장히 이슈화에 나서고 있는 상황이고 그리고 얼마 전에 또 론스타 승소도 있지 않았습니까? 여기에 대해서 국민의힘에서는 그다지 한동훈 전 대표를 언급하는 분들이 별로 없더라고요.



▶ 양향자 / 국민의힘 최고위원 : 왜 그러냐 하면 어제 구미 현장에서도 정말 많은 분이 한동훈이 배신자다, 장동혁이 배신자다. 그 안에서도 좀 그런 분분한 의견들을 표출하시는 분들이 계셔요. 그런데 결코 좋은 모습은 아니라고 보입니다마는 한동훈 대표 같은 경우는 전 대표 있지 않습니까? 이번에 대장동 항소 포기 또 7,800억 환수 포기 사태 여기서 론스타 수사를 하고 소송에서 이긴 부분들, 이런 부분들은 국민이 다 알고 계시고 대장동 환수 포기에 비해서 굉장히 큰 이슈지 않습니까? 그런 상황인데 역사적으로 어떤 트라우마를 겪고 있는 우리 당원들께서는 격앙되게 이대로는 안 된다는 말씀들을 하셔요. 이대로는 우리가 받아줄 수 없다. 이렇게 말씀들을 하셔서 이 부분을 어떻게 해결할까? 고민이 정말 많습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어떻게 해야 받아줄 수 있는 겁니까?



▶ 양향자 / 국민의힘 최고위원 : 그런데 저는 이제 이게 국정운영의 중심 세력이 되려면 각자의 역할들이 있단 말입니다. 각자의 역할들이 있고, 지도자급으로 나오는 분들은 공정 경쟁에서 지도자를 배출하고 한 사람이 대통령이 되고 이제 국정운영의 중심 세력으로 가는데 거기에서 저는 필요한 자산이고 그걸 넘어서 대한민국 자산이라고 보기 때문에 같이 못 할 일은 없다고 보지만 어떻게 이거를 해결해 나갈까 하는 과제인 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 양향자 최고위원께서 모종 역할을 좀 하셔야 하겠습니다.



▶ 양향자 / 국민의힘 최고위원 : 제가 양도체입니다. 양쪽 양극단을 통하게 하는 도체다 이렇게 저를 소개하고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣죠. 양향자 국민의힘 최고위원이었습니다. 말씀 잘 들었습니다.



▶ 양향자 / 국민의힘 최고위원 : 감사합니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스편집부)