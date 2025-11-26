뉴스

[자막뉴스] 곰에 습격당한 일본 라멘집 직원…곰 던져버리고 "가게는 반드시 열어야"

작성 2025.11.26 16:52 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
일본 북부 아오모리현의 한 라멘 식당에서 요리사가 곰에게 습격을 당하고도 침착하게 업무를 이어가 화제가 되고 있습니다.

지난 9일 이 요리사는 새벽 장사를 준비하던 중, 가게 뒤편 수프 조리 구역에 혼자 들어갔다가 약 1m가 넘는 곰과 마주쳤습니다.

곰은 요리사에게 곧바로 달려들었지만, 요리사는 반격에 나서 곰을 밀어낸 뒤 던져버려 물리쳤습니다.

이 과정에서 요리사는 오른쪽 눈과 코에 상처를 입어 얼굴에 피가 흐르는데도 고통을 참고 곧바로 음식 준비에 복귀했습니다.

요리사는 "아무 일도 아니다. 가게는 반드시 열어야 한다"며 업무를 이어갔고, 자신을 공격한 동물이 곰이 아니라 '거대한 개'라고 생각했다고 말했습니다.

이후 도착한 식당 매니저가 그의 상태를 확인한 뒤 병원으로 이송했는데, 다행히 생명에 지장은 없는 것으로 알려졌습니다.

해당 소식이 전해지자 누리꾼들은 "철저한 일 중독자다", "곰과 싸우다니 놀랍지만 위험하다" 등의 반응을 보이고 있습니다.

일본에서는 올해 들어 곰의 출몰과 공격이 급증하고 있습니다.

일본 환경성에 따르면 곰의 습격으로 올해 최소 13명이 사망하고, 100명 이상이 부상을 입은 것으로 집계됐습니다.

(구성: 김휘연 / 영상편집: 이다인 / 디자인: 임도희 / 영상출처:NTV / 제작: 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지