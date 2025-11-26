프로야구 KT, 'MLB 통산 28경기 등판' 보쉴리 영입

뉴스

프로야구 kt wiz가 외국인 투수 케일럽 보쉴리(32)를 영입했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.

KT는 "우완 투수 보쉴리와 계약금 포함 연봉 90만 달러, 인센티브 10만 달러를 합쳐 총액 100만 달러에 계약했다"고 발표했습니다.

키 190㎝, 몸무게 86㎏ 체격 조건을 갖춘 보쉴리는 2023년 미국프로야구 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스에서 데뷔했으며 이후 미네소타 트윈스, 텍사스 레인저스, 탬파베이 레이스를 거쳤습니다.

MLB 통산 성적은 28경기에서 1승 1세이브, 평균자책점 5.80입니다.

올해는 MLB에서 25경기에 등판, 43.1이닝을 던져 1세이브, 평균자책점 6.02를 기록했습니다.

또 2025시즌 마이너리그 트리플 A 팀에서도 11경기 33.2이닝 2승 1패, 평균자책점 2.14의 성적을 냈습니다.

KT는 보쉴리에 대해 "최고 시속 152㎞ 직구를 바탕으로 커터, 슬라이더, 커브, 체인지업 등 다양한 변화구를 안정적으로 구사한다"며 "경기 운영 능력이 뛰어나 2026시즌 선발진의 중심을 잡아줄 것"이라고 기대했습니다.

KT는 이로써 2026시즌 외국인 투수 구성을 맷 사우어와 보쉴리로 마무리했습니다.

(사진=kt wiz 제공, 연합뉴스)
