중기부, '상생페이백 신청' 연말까지 연장

▲ 중소벤처기업부
중소벤처기업부는 연말 소비 분위기 확산을 위해 상생페이백 사업을 다음 달까지 한 달 연장한다고 오늘(26일) 밝혔습니다.
12월이 연중 카드 사용액이 많고 최근 경기가 회복 흐름을 보임에 따라 연말까지 소비 진작을 위해 당초 이달 말 종료하기로 했던 상생페이백 사업을 연장하기로 했다고 중기부는 설명했습니다.
잔여 예산 규모를 감안해 12월 소비 증가분의 페이백은 현행 최대 10만 원에서 3만 원으로 줄여 내년 1월 15일에 지급할 예정입니다.
12월에 처음 신청한 국민의 9∼11월 소비 증가분에 대해선 12월 페이백 집행 상황을 보고 월 1만 원 이내로 지급할지 여부를 결정할 계획입니다.
상생페이백은 19세 이상 국민을 대상으로 9∼11월까지 월별 카드 소비액이 작년 같은 달보다 늘었으면 그 증가분의 20%를 디지털 온누리상품권으로 월 최대 10만 원까지 환급해 주는 사업입니다.
9월 15일부터 이달 24일까지 모두 1천410만 명이 신청했습니다.
9월과 10월 소비 증가분에 대해 두 차례에 걸쳐 1천89만 명에게 6천430억 원을 지급했고, 11월 소비 증가분은 다음 달 15일에 지급합니다.
아직 참여하지 않은 국민은 12월 31일 자정까지 상생페이백 누리집(상생페이백.kr)에서 신청하면 됩니다.
김정주 중기부 소상공인정책관은 "상생페이백 사업 연장으로 소비 확산이 지속돼 중소·소상공인에게 온기가 전해지길 바란다"고 말했습니다.