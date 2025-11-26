지난달 다른 동네로 이동 44만 2천 명…51년 만에 최소 규모

▲ 이사
주택 공급 감소와 긴 추석 연휴 등의 영향으로 지난달 다른 동네로 이사한 사람이 같은 달 기준으로 51년 만에 가장 적었습니다.
국가데이터처가 오늘(26일) 발표한 '2025년 10월 국내인구이동통계'를 보면 지난달 전입신고를 기준으로 읍면동 경계를 넘어 거주지를 바꾼 이동자 수는 44만 2천 명으로 작년 10월보다 7만 9천 명(15.2%) 감소했습니다.
지난달 이동자는 1974년 10월 41만 명을 기록한 후 10월 기준으로는 51년 만에 최소였습니다.
인구 100명당 이동자 수를 보여주는 인구이동률은 10.2%로, 이 통계를 작성한 2000년 이후 10월 기준 최소였습니다.
작년 10월과 비교하면 1.8%포인트(p) 하락했습니다.
국내인구이동통계는 전입신고 중 읍면동을 바꾼 사례를 집계하는 것으로, 계절이나 주택 시장 상황 등 따라 편차를 보입니다.
국가데이터처 관계자는 "이사 철이라는 말이 있듯이 인구이동은 계절성을 보이기도 하고 단기적으로는 주택 관련 지표의 영향을 받기도 한다"며 "올해 8∼9월에 주택매매량이나 아파트 준공 실적이 작년 같은 달보다 감소했다"고 설명했습니다.
이 관계자는 "작년에는 추석이 9월이었는데 올해는 10월에 추석 연휴가 길게 있던 점도 인구 이동 감소 폭을 키운 것으로 보인다"고 덧붙였습니다.
지난달 전체 이동자 중 시도 내 이동자는 67.3%, 시도 간 이동자는 32.7%를 차지했습니다.
작년 같은 기간보다 시도 내 이동자는 16.6%, 시도 간 이동자는 12.1% 줄었습니다.
순이동(전입-전출)을 시도별로 보면 인천(2천512명), 경기(2천495명), 충북(847명) 등 10개 시도는 전입자가 전출자보다 많은 순유입을 기록했습니다.
반면 서울(-4천705명), 부산(-1천244명), 광주(-1천51명) 등 7개 시도는 전출자가 더 많은 순유출이었습니다.
