지난달 다른 동네로 이동 44만 2천 명…51년 만에 최소 규모

주택 공급 감소와 긴 추석 연휴 등의 영향으로 지난달 다른 동네로 이사한 사람이 같은 달 기준으로 51년 만에 가장 적었습니다.국가데이터처가 오늘(26일) 발표한 '2025년 10월 국내인구이동통계'를 보면 지난달 전입신고를 기준으로 읍면동 경계를 넘어 거주지를 바꾼 이동자 수는 44만 2천 명으로 작년 10월보다 7만 9천 명(15.2%) 감소했습니다.지난달 이동자는 1974년 10월 41만 명을 기록한 후 10월 기준으로는 51년 만에 최소였습니다.인구 100명당 이동자 수를 보여주는 인구이동률은 10.2%로, 이 통계를 작성한 2000년 이후 10월 기준 최소였습니다.작년 10월과 비교하면 1.8%포인트(p) 하락했습니다.국내인구이동통계는 전입신고 중 읍면동을 바꾼 사례를 집계하는 것으로, 계절이나 주택 시장 상황 등 따라 편차를 보입니다.국가데이터처 관계자는 "이사 철이라는 말이 있듯이 인구이동은 계절성을 보이기도 하고 단기적으로는 주택 관련 지표의 영향을 받기도 한다"며 "올해 8∼9월에 주택매매량이나 아파트 준공 실적이 작년 같은 달보다 감소했다"고 설명했습니다.이 관계자는 "작년에는 추석이 9월이었는데 올해는 10월에 추석 연휴가 길게 있던 점도 인구 이동 감소 폭을 키운 것으로 보인다"고 덧붙였습니다.지난달 전체 이동자 중 시도 내 이동자는 67.3%, 시도 간 이동자는 32.7%를 차지했습니다.작년 같은 기간보다 시도 내 이동자는 16.6%, 시도 간 이동자는 12.1% 줄었습니다.순이동(전입-전출)을 시도별로 보면 인천(2천512명), 경기(2천495명), 충북(847명) 등 10개 시도는 전입자가 전출자보다 많은 순유입을 기록했습니다.반면 서울(-4천705명), 부산(-1천244명), 광주(-1천51명) 등 7개 시도는 전출자가 더 많은 순유출이었습니다.(사진=연합뉴스)