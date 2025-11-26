뉴스

국토부 대광위, 올해 광역버스 준공영제 노선 12개 선정

이태권 기자
작성 2025.11.26 14:13 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
국토부 대광위, 올해 광역버스 준공영제 노선 12개 선정
▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

국토교통부 대도시권광역교통위원회는 올해 광역버스 준공영제 대상 노선으로 12개 노선을 선정했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.

광역버스 준공영제는 민간 운수회사에서 버스 운행을 담당하고 정부와 지방자치단체가 노선 허가·관리 권한을 갖고 운영 적자를 지원하는 제돕니다.

대광위는 지자체가 신청한 30여 개 노선 중에서 지역 간 연결성, 혼잡도, 이용수요 등을 기준으로 전문기관 타당성 평가와 광역버스 노선위원회 심의를 거쳐 노선을 선정했습니다.

신규 노선은 광명·부천·수원·안성·양주·용인·의정부·이천에서 논현역·양재역·서울역·교대역·고속터미널·광화문 등으로 향하는 9개 노선입니다.

아울러 고양(1200번), 파주(1500번), 화성(M4448번) 등 3개 노선이 민영제에서 준공영제로 전환됩니다.

신규 노선은 내년 운행을 개시하고 고양·화성 노선은 오는 27일부터 준공영제로 운행됩니다.

파주 노선은 내년 상반기 중 준공영제로 운행할 예정입니다.

김용석 대광위 위원장은 "광역교통이 부족한 지역에 광역버스 준공영제 노선을 확충해 국민들께 편리하고 안정적인 광역교통 서비스를 제공할 계획"이라고 말했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이태권 기자 사진
이태권 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지