국토부 대광위, 올해 광역버스 준공영제 노선 12개 선정

국토교통부 대도시권광역교통위원회는 올해 광역버스 준공영제 대상 노선으로 12개 노선을 선정했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.광역버스 준공영제는 민간 운수회사에서 버스 운행을 담당하고 정부와 지방자치단체가 노선 허가·관리 권한을 갖고 운영 적자를 지원하는 제돕니다.대광위는 지자체가 신청한 30여 개 노선 중에서 지역 간 연결성, 혼잡도, 이용수요 등을 기준으로 전문기관 타당성 평가와 광역버스 노선위원회 심의를 거쳐 노선을 선정했습니다.신규 노선은 광명·부천·수원·안성·양주·용인·의정부·이천에서 논현역·양재역·서울역·교대역·고속터미널·광화문 등으로 향하는 9개 노선입니다.아울러 고양(1200번), 파주(1500번), 화성(M4448번) 등 3개 노선이 민영제에서 준공영제로 전환됩니다.신규 노선은 내년 운행을 개시하고 고양·화성 노선은 오는 27일부터 준공영제로 운행됩니다.파주 노선은 내년 상반기 중 준공영제로 운행할 예정입니다.김용석 대광위 위원장은 "광역교통이 부족한 지역에 광역버스 준공영제 노선을 확충해 국민들께 편리하고 안정적인 광역교통 서비스를 제공할 계획"이라고 말했습니다.