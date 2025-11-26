도쿄, 관광객 숙박세 2배 이상 인상…"투숙료의 3% 부과"

▲ 일본 도쿄 전경

일본 도쿄도가 호텔·여관 투숙자에게 징수하는 숙박세 체계를 변경해 사실상 100% 이상 인상하는 방안을 추진합니다.요미우리신문에 따르면 도쿄도는 현재 1박당 100∼200엔 (약 940∼1천880원)인 숙박세를 투숙 요금의 3%로 변경하는 것을 검토하고 있습니다.도쿄도가 2002년 10월부터 부과하기 시작한 숙박세는 1박당 투숙 요금이 1만 엔(약 9만 4천 원) 이상 1만 5천엔(약 14만 원) 미만이면 100엔, 1만 5천엔 이상이면 200엔입니다.숙박세가 투숙료의 3% 징수로 변경되면 하루 1만 5천 엔인 호텔에서 1박 할 경우 숙박세는 기존 200엔에서 450엔(약 4천200원)으로 인상됩니다.투숙료가 1만 엔이면 숙박세가 100엔에서 300엔(약 2천820원)으로 오르게 됩니다.아울러 도쿄도는 민박 투숙자 등에게도 숙박세를 부과할 방침입니다.도쿄도는 숙박세를 관광 관련 시책에 사용하는데, 관광객이 급증하면서 관련 비용이 증가했다고 요미우리가 전했습니다.도쿄도의 2025회계연도(2025년 4월∼2026년 3월)관광 시책 비용은 306억 엔(약 2천877억 원)이지만, 숙박세 수입은 69억 엔(약 649억 원) 정도로 전망됩니다.요미우리는 "숙박세를 정률제로 하면 경기 동향, 물가 상승에 대응하기 쉽고 외국계 고급 호텔의 비싼 숙박료에 대응해 과세할 수 있다"면서도 "고객에게 (숙박세를) 징수하는 역할을 맡는 숙박 사업자의 부담이 커질 것"이라고 전망했습니다.도쿄도는 의견 수렴 절차를 거쳐 내년 3월 이전에 관련 조례 개정안을 도의회에 제출할 예정입니다.일본에서 정률제 숙박세는 홋카이도 니세코 인근 굿찬초가 투숙료 2%의 숙박세를 2019년 11월 도입했고, 오키나와현도 내년 4월 이후 시행을 추진하고 있습니다.올해 1∼10월 일본을 찾은 외국인은 전년 같은 기간 대비 17.7% 늘어난 3천554만 명으로, 연간 방문객은 사상 최초로 4천만 명을 돌파할 것으로 전망됩니다.(사진=게티이미지)