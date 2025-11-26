뉴스

과장정보 피해본 '만랩커피' 점주, 조정원이 손배 판결 지원

이태권 기자
작성 2025.11.26 14:09 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
과장정보 피해본 '만랩커피' 점주, 조정원이 손배 판결 지원
▲ 커피 원두

한국공정거래조정원(이하 조정원)은 카페 가맹본부의 허위·과장된 정보 제공 행위로 피해를 본 카페 점주의 손해배상청구 소송을 지원해 법원의 손해배상 판결을 끌어냈다고 오늘(26일) 밝혔습니다.

조정원에 따르면 서울 영등포구 소재 카페 가맹점주 A 씨는 2022년 2월께 "카페 개업 시 월 매출 최소 1천800만 원이 보장된다"는 카페 가맹본부 B사의 설명을 믿고 대출받아 가맹계약을 체결했으나 실제 매출은 월평균 400만 원 수준에 그쳐 재정난을 겪었습니다.

해당 카페는 만랩커피로 알려졌습니다.

A 씨는 해당 가맹본부를 공정거래위원회에 신고했고 공정위는 지난 1월 8일 해당 가맹본부가 가맹사업법을 위반한 것으로 판단하고 경고 조치를 내렸습니다.

조정원은 이에 A 씨의 실질적 피해 구제를 위해 소송 지원을 결정했고 소송지원 변호인단을 통해 가맹본부를 상대로 한 손해배상 청구 소송을 제기했습니다.

이후 법원은 지난 9월 가맹본부가 가맹사업법을 위반했다고 판단해, A 씨에게 약 1억 2천만 원의 손해배상금을 지급하라는 판결을 선고했습니다.

조정원 관계자는 "그간 공정위가 가맹본부에 제재 처분을 내리더라도 피해 가맹점주는 가맹본부를 대상으로 별도 민사소송을 통해 손해배상을 청구해야 하는 부담이 있었다"며 "이번 사례는 무료 소송지원제도를 통해 실질적 피해구제를 받은 점에서 의미가 있다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이태권 기자 사진
이태권 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지