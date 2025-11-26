송언석 "'항소 포기 법사위 국정조사' 가능…여당, 즉각 진행해야"

▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 26일 서울 여의도 국회에서 현안 관련 기자간담회를 하고 있다.

국민의힘 송언석 원내대표는 검찰의 대장동 재판 항소 포기에 대한 국정조사를 국회 법제사법위원회에서 실시하자는 민주당의 요구를 수용할 용의가 있다며 즉각 진행하자고 강조했습니다.송 원내대표는 오늘(26일) 3선과 4선 이상 중진 의원들과 연이어 회동하며 의견을 수렴한 뒤 긴급 기자간담회를 열어 민주당에 즉각 국정조사를 추진하자고 제안했습니다.송 원내대표는 "국정조사와 관련해 국정조사특위 구성이 마땅하지만 압도적 다수를 무기로 야당의 목소리에 귀 기울이지 않는 현실을 고려해 법사위에서 국정조사 진행도 협의할 용의가 있다"며, "민주당은 더 이상 다른 말하지 말고 즉각 국정조사를 진행하도록 해야 한다"고 말했습니다.여야 원내지도부는 그동안 검찰의 대장동 재판 항소 포기를 놓고 여러 차례 협상을 벌여왔지만, 민주당은 법사위 차원의 국정조사를, 국민의힘은 특별위원회를 통한 국정조사를 하자고 주장하면서 결론이 나지 않았습니다.(사진=연합뉴스)