장동혁 "대한민국, 이승만 대통령의 혜안 위에 세워진 것"

김형래 기자
작성 2025.11.26 12:12 조회수
▲ 국민의힘 장동혁 대표가 지난 25일 구미역 광장에서 열린 민생회복과 법치수호 경북 국민대회에서 발언하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 "오늘 우리가 누리는 자유와 번영의 대한민국은 이승만 대통령의 탁월한 혜안과 구국의 결단 위에 세워진 것"이라고 말했습니다.

장 대표는 오늘(26일) 국민의힘 나경원 의원실 주최로 열린 '독립 외교 40년 : 이승만의 외로운 투쟁' 영화 시사회에서 "암울한 일제 강점기 국제 정세의 판도를 꿰뚫어 본 이승만 대통령의 외교 독립 투쟁은 대한민국 탄생의 마중물이었다"고 언급했습니다.

이어 "국민의힘은 이승만 대통령의 건국 정신, 박정희 대통령의 산업화 정신, 김영삼 대통령의 민주주의 정신을 계승한 정당"이라며 "선대의 도전과 헌신이 오늘 대한민국을 이뤘듯이 국민의힘이 이 가치를 지키겠다"고 강조했습니다.

장 대표는 "고통을 느끼고 반응하지 않으면 생명을 잃게 된다"며 "지금 법원을 무너뜨리는 데 판사들이 침묵하고, 검찰청을 폐지하는 데 검사들이 침묵하고, 국민의 자유가 사라지는데 국민이 침묵하고 있다"고 비판했습니다.

또 "팔다리가 잘려 나가는 상황에서 우리가 해야 할 일은 그 고통을 느끼고 표현하는 일이라 생각한다"며 "이 자리가 대한민국을 살리기 위해 목소리를 내는 시작의 장이 되기를 기대한다"고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
