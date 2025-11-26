3분기까지 태어난 아기 19만 명 넘어…증가폭 18년 만에 최대

▲ 지난 7월 24일 경기도 고양시 CHA의과학대학교 일산차병원 신생아실에서 간호사들이 아기를 돌보고 있다.

올해 3분기까지 태어난 아기 수가 19만 명을 넘어섰습니다.작년 대비 증가 폭은 18년 만에 가장 컸습니다.출생의 근간이 되는 혼인 역시 지난 9월 20% 넘게 뛰며 3분기까지 17만 건을 웃돌았습니다.오늘(26일) 국가데이터처(옛 통계청)가 발표한 '2025년 9월 인구동향'에 따르면 지난 9월 출생아 수는 2만 2천369명으로 작년 동월보다 1천780명(8.6%) 증가했습니다.출생아 수는 작년 7월부터 15개월째 늘고 있으며, 9월 출생아 규모는 2020년 9월(2만 3천499명) 이후 가장 많은 수준입니다.3분기(7∼9월) 출생아 수는 6만 5천39명으로 작년 동기보다 3천767명(6.1%) 늘었습니다.작년 3분기 증가 폭(4천507명)보다는 축소됐습니다.1∼9월 누계 출생아 수는 19만 1천40명으로 집계됐습니다.작년 같은 기간보다 1만 2천488명 늘면서 2007년(3만 1천258명) 이후 동기 기준 18년 만에 가장 큰 폭으로 늘었습니다.작년 하반기부터 이어진 출생아 증가세와 혼인 건수 등을 바탕으로 볼 때 올해 연간 출생아 수가 지난해(23만 8천317명)를 넘어설 가능성이 커지고 있습니다.9월 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 0.85명으로 작년 동월보다 0.06명 늘었고, 3분기 합계출산율은 0.81명으로 0.04명 증가했습니다.출산 증가세는 30대가 주도하고 있습니다.3분기 모(母)의 연령별 출산율은 작년 동기보다 25∼29세는 0.1명 감소했지만 30∼34세는 2.4명, 35∼39세는 5.3명 각각 증가했습니다.출산의 선행지표 격인 결혼도 작년 4월부터 18개월째 증가세가 이어졌습니다.9월 혼인 건수는 1만 8천462건으로 집계돼 작년 동월보다 3천95건(20.1%) 증가했습니다.증가 폭과 증가율 모두 9월 기준 역대 1위입니다.데이터처 박현정 인구동향과장은 "다만 작년 9월에는 추석이 있었고 올해 추석은 10월이다 보니 신고 일수에 영향을 받는 혼인이나 이혼은 신고 일수가 늘어서 증가한 영향도 있다"고 설명했습니다.3분기 혼인 건수는 작년 동기보다 6천600건(12.8%) 늘어난 5만 8천305건입니다.연령별 혼인율은 작년 3분기보다 남녀 모두 30대 초반에서 가장 많이 증가했습니다.1∼9월 누적으로는 모두 17만 6천178건의 혼인이 이뤄졌습니다.작년 같은 기간보다 1만 4천417건(8.9%) 늘어난 수준입니다.3분기 이혼 건수는 2만 2천981건으로 작년 동기보다 104건(0.5%) 줄었습니다.3분기 사망자 수는 8만 5천51명으로 집계됐습니다.작년 동기보다 4천479명(5.0%) 감소했습니다.출생아 증가에도 사망자 규모가 더 크기 때문에 인구는 줄고 있습니다.3분기 자연증가(출생아 수-사망자 수)는 -2만 11명으로 자연 감소했습니다.인구는 24분기 연속 줄고 있습니다.1분기(-3만 5천874명), 2분기(-2만 3천586명)보다는 자연 감소 폭이 줄어들었습니다.(사진=연합뉴스)