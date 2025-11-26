아파트 주차장서 중소기업 대표 납치살해 시도…30대 구속기소

▲ 사건 당시 현장 폐쇄회로(CC)TV 영상

아파트 주차장에서 중소기업 대표를 납치한 뒤 살해하려 한 30대 남성과 공범이 구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다.인천지검 형사1부(이동현 부장검사)는 26일 특수상해 등 혐의로 경찰에서 송치된 38살 A 씨의 죄명을 강도살인미수 혐의로 변경해 구속기소했습니다.검찰은 A 씨와 범행 계획을 구체적으로 상의하고 범행 도구를 관리해주며 도운 혐의 등으로 공범 32살 B 씨를 구속해 재판에 넘겼습니다.A 씨는 지난 7월 인천시 부평구 아파트 지하 주차장에서 중소기업 대표인 61살 C 씨에게 둔기 등을 휘둘러 살해하려 한 혐의를 받습니다.사건 당시 C 씨는 A 씨로부터 가까스로 도망쳤으나 얼굴과 머리 부위 등에 전치 2주의 상해를 입었습니다.검찰은 A 씨가 일면식도 없는 C 씨를 범행 대상으로 정하고 치밀하게 범행을 계획한 점 등을 토대로 수사를 벌여 공범 B 씨의 존재를 찾아냈습니다.이들은 경제적 어려움에서 벗어나기 위해 재력가를 납치한 뒤 금품을 빼앗고 살해하는 계획을 세운 것으로 드러났습니다.A 씨와 B 씨는 이번 범행과는 별도로 금괴 등을 빼앗을 목적으로 인천에서 금은방을 운영하는 업주를 미행하고, 전기충격기와 마취제 등 범행 도구를 준비한 것으로도 조사됐습니다.검찰은 보완 수사를 거쳐 범행 동기를 규명하고 공범의 존재와 강도예비 범행까지 추가로 밝혀냈다고 설명했습니다.(사진=인천지검 제공, 연합뉴스)