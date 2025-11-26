뉴스

아파트 주차장서 중소기업 대표 납치살해 시도…30대 구속기소

유영규 기자
작성 2025.11.26
▲ 사건 당시 현장 폐쇄회로(CC)TV 영상

아파트 주차장에서 중소기업 대표를 납치한 뒤 살해하려 한 30대 남성과 그의 공범이 구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다.

인천지검 형사1부(이동현 부장검사)는 특수상해 등 혐의로 경찰에서 송치된 A(38) 씨의 죄명을 강도살인미수 혐의로 변경해 구속기소했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.

검찰은 또 A 씨와 범행 계획을 구체적으로 상의하고 범행 도구를 관리해주며 도운 혐의(강도상해방조) 등으로 공범 B(32) 씨를 구속해 재판에 넘겼습니다.

A 씨는 지난 7월 인천시 부평구 아파트 지하 주차장에서 중소기업 대표인 C(61) 씨에게 둔기 등을 휘둘러 살해하려 한 혐의를 받습니다.

사건 당시 C 씨는 A 씨로부터 가까스로 도망쳤으나 얼굴과 머리 부위 등에 전치 2주의 상해를 입었습니다.

검찰은 A 씨가 일면식도 없는 C 씨를 범행 대상으로 정하고 치밀하게 범행을 계획한 점 등을 토대로 수사를 벌여 공범 B 씨의 존재를 찾아냈습니다.

이들은 경제적 어려움에서 벗어나기 위해 재력가를 납치한 뒤 금품을 빼앗고 살해하는 계획을 세운 것으로 드러났습니다.

A 씨와 B 씨는 이번 범행과는 별도로 금괴 등을 빼앗을 목적으로 인천에서 금은방을 운영하는 업주(59)를 미행하고, 전기충격기와 마취제 등 범행 도구를 준비한 것으로도 조사됐습니다.

검찰은 보완 수사를 거쳐 범행 동기를 규명하고 공범의 존재와 강도예비 범행까지 추가로 밝혀냈다고 설명했습니다.

검찰 관계자는 "압수수색과 휴대전화 디지털포렌식을 통해 전면적인 보완 수사를 진행했다"며 "국민의 일상을 위협하는 강력 범죄에 엄정하게 대응하겠다"고 말했습니다.

(사진=인천지검 제공, 연합뉴스)
