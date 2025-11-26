지방의회 임기 종료 전 '외유성 출장' 막는다…"어기면 재정 페널티"

▲ 김민재 행정안전부 차관이 26일 정부서울청사에서 지방의원 임기만료 전 외유성 공무국외출장 방지 대책을 발표하고 있다.

행정안전부가 내년 6월 지방의회의원 임기 만료를 앞두고, 단순 외유성 국외 출장이 늘어나는 것을 막기 위해 강화된 규칙 개정안을 전국 지방의회에 권고했습니다.행안부는 오늘(26일) 이런 내용의 지방의회의원 공무국외출장 규칙 표준 개정안을 마련해 전국 지방의회에 권고했다고 밝혔습니다.지난해 국민권익위원회가 지방의원 국외출장 실태를 점검한 결과, 단순 외유성 출장이 다수 적발된 바 있습니다.행안부는 출장계획서 사전공개, 출장 후 심사위원회 심의 등 사전·사후 관리를 강화하는 규칙 표준안을 지난 1월 1일 권고했지만, 임기 말 국외 출장이 다시 늘어나고 있다는 비판이 일각에서 제기됐습니다.개정안은 출장 사전검토 절차를 대폭 강화했습니다.일반 국외출장은 긴급성, 인원 최소성, 출장 결과 활용 가능성 등 요건 충족 여부를 엄격히 검토해 의장이 허가하되, 허가 검토서를 홈페이지에 공개해 주민 의견을 수렴하도록 했습니다.공무국외출장심사위원회에는 외부 전문가와 주민뿐 아니라 시민단체 관계자를 반드시 포함하도록 했습니다.징계 처분을 받은 의원은 일정 기간 국외출장이 제한되는 등 사후 관리도 엄격해집니다.아울러 심사위원회가 출장을 위법·부당하다고 판단하면 감사원, 국민권익위원회 등 외부 기관이나 자체 기구에 감사를 의뢰하도록 했습니다.감사 결과에 따라 수사 의뢰나 내부 징계 등 처분이 이뤄집니다.의회 직원 보호 조항도 새롭게 만들어집니다.특정 여행업체 알선이나 출장 강요, 회계 법령 위반 요구 등 의원의 위법·부당한 지시를 직원이 거부할 수 있는 근거를 마련한 겁니다.지시를 거부했다는 이유로 인사나 평가에 불이익을 주지 못하도록 하고, 출장 중 공동 비용 갹출이나 사적 심부름 지시, 회식 강요 같은 '갑질 행위'도 금지했습니다.행안부는 규칙 개정 권고 이후에도 감사에서 위법·부당한 국외 출장이 적발된 지방의회에 대해서는 지방교부세·국외여비 감액 등 재정 페널티를 부여하는 방안을 검토할 계획입니다.국민권익위원회와 협의해 청렴도 평가에서 관련 규정 위반이나 사회적 물의를 일으킨 지방의회에 불이익을 주는 방안도 함께 논의하기로 했습니다.아울러 내년 제정 예정인 지방의회법에 위법·부당한 공무 국외출장을 억제할 수 있는 근거 조항을 마련하는 방안도 적극적으로 살필 방침입니다.이날 브리핑에서 "표준안은 권고 수준에 그치기 때문에, 실제 효과를 내려면 각 지방의회가 조례나 의회 규칙으로 반영해야 한다"는 지적이 나오자, 김민재 행안부 차관은 "중앙행정기관인 행안부가 '이걸 반드시 하라, 하지 말라'고 (강제)하는 것은 지방자치 취지와 다소 배치되는 측면이 있다"고 설명했습니다.그러면서 김 차관은 "이번 표준안은 사전에 시도·시군구 의장협의회 등과 충분히 협의를 거친 내용"이라며 "권고안을 제시하면 지방의회에서도 규칙을 개정해 나갈 것으로 본다"고 밝혔습니다.김 차관은 "관련 사항이 국민권익위 청렴도 평가에 반영되면 강제는 아니더라도 이행력을 담보하는 데 도움이 될 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)