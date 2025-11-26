네일, KIA와 3년째 동행…총액 200만달러에 재계약

▲ KIA와 3년째 동행하는 네일

외국인 투수 제임스 네일이 프로야구 KIA 타이거즈와 최대 200만달러에 재계약했습니다.KIA는 오늘 "네일과 총액 200만달러(계약금 20만, 연봉 160만, 옵션 20만 달러)에 계약했다"며 "우리 구단과 3년째 동행한다"고 밝혔습니다.2024년 70만달러(계약금 20만달러, 연봉 35만달러, 옵션 15만달러)를 받고 한국 무대에 선 네일은 2025시즌을 앞두고는 총액 180만달러(계약금 40만달러, 연봉 120만달러, 옵션 20만달러)에 사인했습니다.지난해 네일은 26경기에 선발 등판해 12승 5패, 평균자책점 2.53, 138탈삼진을 기록했습니다.한국시리즈에서는 2경기에 선발로 나서 1승, 평균자책점 2.53으로 KIA 우승에 공헌했습니다.올해에도 네일은 27경기에 등판해 8승 4패, 평균자책점 2.25, 152탈삼진을 올렸습니다.통산 성적은 20승 9패, 평균자책점 2.38, 290탈삼진입니다.2년 연속 호투한 네일은 KBO리그 3년 차에 '200만달러 클럽'에 가입했습니다.KBO리그 외국인 투수 역대 외국인 선수 최고 연봉은 더스틴 니퍼트가 2017년 두산 베어스에서 받은 210만달러입니다.니퍼트, 헥터 노에시(200만달러·2018년 KIA), 드루 루친스키(200만달러·2022년 NC 다이노스)에 이어 네일이 KBO리그 외국인 선수 역대 네 번째로 200만달러를 찍었습니다.네일은 "좋은 제안을 한 KIA 구단에 감사하다. 언제 어디서나 열성적인 응원을 보내주는 타이거즈 팬들을 다시 만날 수 있게 되어 정말 기쁘다"며 "비시즌 동안 몸을 잘 만들어 갈 생각이고, 팀 동료와 합심해 광주에서 다시 한번 한국시리즈 우승을 거둘 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.(사진=KIA 타이거즈 제공, 연합뉴스)