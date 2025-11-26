'김건희 일가 개발특혜' 김선교 의원, 특검 출석…"강압수사"

▲ 국민의힘 김선교 의원이 김건희 여사 일가의 '양평 공흥지구 개발 특혜 의혹'과 관련해 26일 서울 광화문 KT빌딩에 마련된 민중기 특별검사팀에 피의자 신분으로 출석, 취재진 질문에 답하고 있다.

국민의힘 김선교 의원이 김건희 여사 일가의 '양평 공흥지구 개발특혜 의혹'과 관련한 피의자 조사를 받기 위해 오늘(26일) 오전 민중기 특별검사팀에 출석했습니다.김 의원은 이날 오전 9시 40분쯤 특검팀 사무실이 마련된 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 도착했습니다.양평군수 출신의 현역 의원인 그는 취재진에 "공흥지구 개발부담금은 군수 지시로 할 수 없는 사항이다. 절차가 있기 때문"이라며 "공직자들이 엄청나게 스트레스를 받고 지병을 앓고 있다. 강압적인 수사를 하지 말라(고 하고), 진실을 밝히기 위해 이 자리에 왔다"고 말했습니다.김 여사 일가와 만나서 무슨 말을 나눴냐는 질문에는 "저는 전혀…"라고 일축했고, 김씨 모친 최은순씨의 오랜 동업자인 김충식씨와의 관계에 대해서도 "아무 사이 아니다"라고 말했습니다.김 의원은 입실하기 전 KT광화문빌딩 웨스트 옆에 세워진 양평군 공무원 A씨의 분향소에 들러 현장에 모인 시민들과 악수하기도 했습니다.김 의원은 김 여사 모친 최은순씨와 오빠 김진우씨가 2011∼2016년 경기 양평군 공흥지구에서 개발사업을 할 때 개발부담금을 면제해주는 등 특혜를 줘 국고에 손실을 끼친 혐의(특정범죄 가중처벌법상 국고손실)를 받습니다.최씨와 김씨가 설립한 가족회사 ESI&D는 공흥리 일대 부지 2만2천411㎡에 350세대 규모의 아파트를 건설해 800억원 상당의 매출을 올렸습니다.하지만 사업 과정에서 개발부담금이 한 푼도 부과되지 않고 사업 시한이 뒤늦게 소급해 연장된 사실이 알려지면서 더불어민주당을 중심으로 특혜 의혹이 일었습니다.김 의원은 해당 사업 기간이 포함된 2014∼2018년 양평군수를 지냈습니다.특검팀은 이날 김 의원을 상대로 ESI&D에 개발부담금이 면제된 경위와 인허가 과정에서 특혜를 준 사실이 있는지 등을 캐물을 것으로 보입니다.김 의원은 지난달 2일 특검팀에서 피의자 신분으로 조사받은 후 그달 10일 자택에서 숨진 채 발견된 양평군청 공무원 A씨가 생전에 남긴 자필 메모에도 등장합니다.메모에는 특검팀이 강압과 회유를 동원해 자신이 김 의원의 지시에 따랐다는 진술을 유도했다는 내용이 담겼습니다.A씨는 사업 당시 개발부담금 관련 업무 담당자였습니다.김 의원은 특검팀이 의혹과 자신을 엮기 위해 무리한 수사를 벌이다가 A씨가 숨진 것이라고 비판하고 있습니다.다만 특검팀은 A씨가 사망 전 김 의원의 보좌관을 두차례 만난 사실을 파악하고 김 의원 측이 자신에게 유리하게 A씨 진술을 유도하거나 증거인멸을 시도한 게 아닌지도 살펴보고 있습니다.공흥지구 개발사업을 시행한 최씨와 김씨도 특가법상 국고손실 업무상 횡령·배임, 증거인멸 등 혐의로 수사를 받고 있습니다.(사진=연합뉴스)