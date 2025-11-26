[취재파일] 중국 AI 기업이 본 D포럼…"한국과 협업 기회 기대"

이미지 확대하기

왕허 / 갤봇 CTO, 베이징대 조교수

"연설 주제들은 포럼의 전체적인 방향성과 청중의 관심사에 완벽하게 부합하도록 매우 신중하게 구성되어 있었습니다. 질문들도 깊이 있으면서도 접근성이 좋아, 모든 참석자들이 어렵지 않게 참여할 수 있도록 균형 잡힌 수준이었습니다. 이러한 질문들은 의미 있는 논의를 이끌어내는 데 큰 도움이 되었습니다. 행사 분위기는 정말 뛰어났습니다. 에너지 넘치고, 협력적이며, 영감을 주는 자리였습니다. 기획부터 실행까지 모든 부분에서 SBS 팀의 전문성과 열정이 잘 드러났습니다. 매끄러운 운영부터 따뜻한 환대까지, 모든 디테일이 세심하게 관리되어 매우 기억에 남는 경험이 되었습니다."

갤봇 포럼 영상 보러 가기��(클릭!) https://youtu.be/VTi3LQPhCUQ?si=nhIkpM8ZUqE3b51x

"중국의 AI 산업 발전 속도가 빠른 주된 이유는 인구가 많기 때문이죠. AI 관련 인재, 연구자, 엔지니어, 학생들이 굉장히 많아 지속가능하게 발전할 수 있다고 봅니다. 다양한 영역을 커버하는 인재가 충분합니다. 중국은 포괄적인 공급망을 갖고 있고, 휴머노이드 초창기에 진입하고 있습니다. 모든 부품은 중국 내에서 살 수 있고 데이터도 많이 모이고 있습니다. 포괄적인 파이프라인이 구축되고 있습니다. 실제 데이터를 수집하려면 인건비가 드는데 중국은 인건비가 낮습니다. 또, 중국인들은 신기술을 적극적으로 포용합니다. 편리성 많은 장점을 이미 누린 경험이 있기 때문이죠. 이런 분위기를 바탕으로 발전이 빠르게 이뤄지고 있는 것 같습니다."

자오샹 / 아이플라이텍 부사장

"2500년 전에 중국 철학자이자 교육자 공자는 '인재에 따라서 교육한다.'라고 했습니다. 모든 아이는 천재이고 장단점과 특성이 달라, 각기 다른 학습 내용을 전달해 이를 통해 아이들의 꿈을 이뤄야 한다는 것입니다. (중국의 전통 도제 교육과 달리) 현재 우리는 집합 교육을 합니다. 교사가 모든 아이의 특·장점을 알 수 없습니다. 이걸 해결하는 방법은 우리의 AI를 활용해 시스템 구축해 학생 중심의 교육 체계를 확립하는 것입니다."

아이플라이텍 포럼 영상 보러가기��(클릭!) https://youtu.be/MDshCBUiGf0?si=U5InlqWcvFzWVBgt

자오샹 / 아이플라이텍 부사장

"SDF2025팀의 초청에 진심으로 감사드리며, 이번 행사에 참석할 수 있어 매우 영광이었습니다. 강연 주제는 현재 기술 발전 흐름과 실제 적용 사례에 잘 맞춰져 있어 매우 높은 전망성을 지니고 있었습니다. 현장에서 직접 질문을 하지는 않았지만, 관객들의 질문 분위기가 매우 활발했고 참여 열기가 높아 토론에 깊이와 다양성을 더해준 것으로 보였습니다. 행사 전반의 분위기는 매우 활기차고 친절했으며, 기획과 운영에서도 높은 전문성이 느껴졌습니다. 모든 연사와 참가자가 존중받는다는 인상을 받았고, 운영팀의 효율적인 협업 덕분에 행사가 원활하게 진행될 수 있었습니다. 매우 인상적이었습니다. 앞으로 더 많은 협업 기회가 있기를 기대하며, 다시 한 번 초청과 지원에 감사드립니다."

