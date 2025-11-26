이노션, 아태지역 크리에이티브 어워즈서 '올해의 에이전시' 선정

▲ 김정아 이노션 대표이사

현대자동차그룹 내 광고 계열사 이노션이 아시아태평양 지역의 최고 크리에이티브 작품과 에이전시를 선정하는 '2025 원 아시아 크리에이티브 어워즈'에서 '올해의 에이전시'로 선정됐습니다.이노션은 현대차와 함께한 '밤낚시' 캠페인이 ▲ 브랜디드 엔터테인먼트 ▲ 크리에이티브 효과성 부문에서 각각 최고상을 받는 등 12개 상을 석권한 성과로 올해의 에이전시로 뽑혔습니다.글로벌 크리에이티브 단체 '더 원 클럽 포 크리에이티비티'가 2020년 출범한 원 아시아 크리에이티브 어워즈는 아시아 각국의 크리에이티브 역량 강화와 업계 네트워크 확장을 목표로 매년 개최됩니다.원 아시아 크리에이티브 어워즈 출범 이후 한국 에이전시가 올해의 에이전시 타이틀을 차지한 것은 이번이 처음입니다.김정아 이노션 대표이사는 "이번 수상은 한국 크리에이티브의 글로벌 경쟁력을 다시 한번 확인시킨 결과"라며 "브랜드와 사회 모두에 지속 가능한 가치를 전달하는 크리에이티브를 통해 글로벌 무대에서 이노션의 위상을 더욱 강화하겠다"고 말했습니다.(사진=이노션 제공, 연합뉴스)