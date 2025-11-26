뉴스

이노션, 아태지역 크리에이티브 어워즈서 '올해의 에이전시' 선정

홍영재 기자
작성 2025.11.26 10:30 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
이노션, 아태지역 크리에이티브 어워즈서 '올해의 에이전시' 선정
▲ 김정아 이노션 대표이사

현대자동차그룹 내 광고 계열사 이노션이 아시아태평양 지역의 최고 크리에이티브 작품과 에이전시를 선정하는 '2025 원 아시아 크리에이티브 어워즈'에서 '올해의 에이전시'로 선정됐습니다.

이노션은 현대차와 함께한 '밤낚시' 캠페인이 ▲ 브랜디드 엔터테인먼트 ▲ 크리에이티브 효과성 부문에서 각각 최고상을 받는 등 12개 상을 석권한 성과로 올해의 에이전시로 뽑혔습니다.

글로벌 크리에이티브 단체 '더 원 클럽 포 크리에이티비티'가 2020년 출범한 원 아시아 크리에이티브 어워즈는 아시아 각국의 크리에이티브 역량 강화와 업계 네트워크 확장을 목표로 매년 개최됩니다.

원 아시아 크리에이티브 어워즈 출범 이후 한국 에이전시가 올해의 에이전시 타이틀을 차지한 것은 이번이 처음입니다.

김정아 이노션 대표이사는 "이번 수상은 한국 크리에이티브의 글로벌 경쟁력을 다시 한번 확인시킨 결과"라며 "브랜드와 사회 모두에 지속 가능한 가치를 전달하는 크리에이티브를 통해 글로벌 무대에서 이노션의 위상을 더욱 강화하겠다"고 말했습니다.

(사진=이노션 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
홍영재 기자 사진
홍영재 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지