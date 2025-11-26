"이 아이 아세요?"…실종아동 집 찾아주려 미용실 뒤진 경찰들

▲ 실종 상황이 찍힌 CCTV 영상 갈무리

"혹시 이 아이 아시는 분 계세요?" 지난달 8일 오후 1시 30분 경기 군포시의 한 주택가 미용실에 3살 남자아이를 안은 경찰관들이 들어왔습니다.경찰 품에 안긴 아이는 내복 차림이었고, 신발도 신지 않은 발은 새까맸습니다.표정은 잔뜩 겁에 질린 채였습니다.아이는 10분 전인 오후 1시 20분 미용실 앞 골목에서 처음 발견됐습니다.어디서 나타났는지도 모를 이 아이는 차들이 오가는 이면도로를 맨발로 혼자 두리번거리며 걸었고, 후진하던 대형 청소차를 피해 서툰 걸음으로 뒷걸음질 치기도 했습니다.이윽고 아이는 발길을 따라 차들이 많은 큰 도로 부근까지 내달렸습니다.자칫하면 사고로 이어질 수 있는 상황.가까스로 아이를 붙잡은 건 옆을 지나던 시민 박 모·심 모(35) 씨였습니다.이들은 아이를 안아서 안전한 골목길 한쪽으로 데려온 뒤 집을 물었으나 아이는 말이 서툰 듯 대답하지 못했습니다.행인을 붙잡고 물어도 아이를 아는 사람은 나오지 않았습니다.이에 박 씨가 아이를 돌보는 동안 심 씨가 112에 신고했습니다.3분 뒤 현장에 도착한 군포 금정파출소 허 모 경위와 경찰관 3명은 박 씨 등으로부터 아이를 인계받아 주변 수색을 시작했습니다.그러나 다세대주택이 밀집한 현장 주변에서 말 못 하는 아이의 집을 찾는 건 사실상 불가능했습니다.그때 허 경위의 눈에 들어온 것은 아이의 머리카락이었습니다.마치 최근에 미용실을 다녀온 듯 정돈된 머리를 본 허 경위는 동료들과 근처 미용실을 찾아 아이에 관해 물었고, 때마침 손님 중에 아이를 아는 사람이 있었습니다.아이의 집은 미용실로부터 150ｍ가량 떨어진 다세대주택 지하였습니다.아이의 엄마는 베트남 국적으로, 당시 안방에서 외출 준비를 하느라 아이가 집 밖으로 나간 사실을 몰랐다며 경찰에 감사를 표했습니다.허 경위는 "자칫 사고가 나거나 실종으로 이어질 수도 있었는데 시민분들이 아이를 붙잡고 경찰에 신고해 무사히 집으로 돌려보낼 수 있었다"며 "아이나 치매 노인의 경우 '안전드림' 홈페이지에 지문과 얼굴 등록을 해 두면 실종 사고 예방에 도움이 된다"고 말했습니다.경기 군포경찰서는 아이를 발견해 사고를 예방하고 경찰 출동 전까지 돌봐준 박 씨 등에게 감사장을 전달했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.박 씨는 "요즘 타인에 무관심한 사람들이 많은데 때로는 관심 있게 지켜보는 것도 좋다고 생각한다"며 "너무 무관심한 사회가 아니었으면 하는 바람"이라고 밝혔습니다.김평일 군포서장은 "그냥 지나칠 수도 있었는데 두 분의 세심한 관심과 적극적인 행동 덕에 아이를 신속히 가족에 인계했다"며 "앞으로도 국민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)