대한민국은 왜 다시 발라드에 빠졌나? [스프]

<우리들의 발라드>가 보여준 날것의 힘, 세대를 뛰어넘은 명곡의 귀환

깊어가는 가을, 거리를 물들이는 낙엽과 단풍은 올가을 발라드의 선율과 함께 우리의 마음을 일렁이며 물들인다. SBS <우리들의 발라드>와 JTBC <싱어게인4> 방송이 끝나면 무명의 경연자들이 부른 발라드가 놀라운 속도로 음원 차트인을 하기도 하고 참가자들의 영상은 100만 뷰 이상의 폭발적인 조회수를 기록하며 화제를 불러일으킨다. 이제 최종 파이널 전을 앞둔 <우리들의 발라드>와 우승자들의 윤곽이 잡히고 있는 <싱어게인4> 출연자들의 화제성은 코로나 직후 대중가요계를 점령한 트로트 장르 위주로 재편된 음악 예능의 판도를 바꾸고 있다. 신선한 얼굴을 찾는다는 취지가 무색해진 포화상태에 이른 트로트 경연 시장에 그동안 우리가 잊고 있던, 서랍 속 잠들어있던 발라드가 다가와 우리의 어깨를 두드린다.평균 연령 18.2세라는 참가자들의 나이는 이 프로그램이 지향하는 지향점을 선명하게 보여준다. 십대의 청춘이 부르는 8,90년대 발라드 명곡들. 과거 <투유 프로젝트 슈가맨>의 콘셉트와도 유사하지만 슈가맨이 얼굴 없는 가수와 시대를 풍미한 명곡을 선정해 현재 뮤지션들이 트렌디하게 편곡하고 재해석함으로써 세대간의 융합과 이해를 도모한 프로그램이었다면 <우리들의 발라드>는 자신의 태어나기 전 세상에 나온 부모 세대가 사랑했던 곡들을 소화하는 틴에이저들을 조명하고 그들을 집중 발굴한다. 아이돌 연습생, 트로트 신동으로 발탁되어 어린 나이에 데뷔 준비를 했던 참가자들과 다른 뼛속까지 발라드 유전자를 가지고 태어난 신인 발라더들의 무서운 등장, 제작진은 무조건 신선함에 승부를 걸었다. 타 오디션 프로그램에 많이 노출되지 않은 신선한 얼굴을 찾았고 알고 보니 이미 이들은 수백만 뷰 조회수를 가진 화제성과 인지도를 보유한 잠재력 있는 신인들이었다. 더 큰 무대에서 노래를 하기 위해 기타 하나 매고 서울로 상경한 제주 소녀가 보여준 날것의 힘은 발라드의 본질인 '마음을 노래하는 서정시'와 자기 고백의 메시지를 담아 발라드가 가지고 있는 근원을 다시금 전달했다.두 번째로 주목할 점은 기존의 서바이벌 프로그램의 공식을 전복시킨 제작진의 시도다. 를 연출한 정익승 PD와 <흑백 요리사>를 성공시킨 모은설 작가의 색다른 전략은 무대 세트부터 나타난다. 방청석을 무대를 바라보게 만든 후면 배치가 아닌 소라고둥의 나선형으로 제작해 어느 방면에서나 참가자를 볼 수 있는 탑백귀라는 키워드의 탄생. 몇 시간을 서서 홀로 진행하는 MC가 아닌 자연스레 탑백귀의 한 명으로 활약하는 전현무의 활용, 탑백귀 140명 방청객들이 자신이 선택한 최고의 음악을 투명 레이블에 담아 추억을 설정한 디테일한 무대 장치, 단순히 오디션 서바이벌에 그치지 않고 시청자들에게 발라드에 대한 향수와 추억을 돌이키게 만드는 '발라드의 품격'을 보여줌으로써 그동안 수없이 탄생했다 소멸되는 오디션 프로그램과 차별화를 꾀했다. 각 주마다 '내 인생의 첫 발라드', '이럴 땐 이 발라드', '너에게 들려주고 싶은 발라드' 등 챕터별 키워드를 정하고 노래 이전에 그 발라드에 얽힌 탑백귀 대표단의 비하인드 스토리 등을 들려주며 단순히 이 프로가 지향하는 바가 10대 발라드 꿈나무를 발굴해 내는 것이 아니라 중장년 세대가 간직한 발라드에 대한 소중한 추억과 더불어 '보는 음악'에서 벗어나 '듣는 음악으로서 리스너의 기능'까지 부여하고 결국 '느끼는 음악'의 가치를 재조명했다는 점이다.빅데이터 형식으로 이별, 첫사랑, 짝사랑, 위로, 성장 등 키워드를 띄우고 연관 곡들을 LED로 띄우며 함께 그 시절의 추억을 향유하는 시간. 발라드 곡의 가사를 함께 음미하며 화면에 가사가 올라가는 순간 자극적인 영상에 밀렸던 텍스트, 글의 힘, 가사의 힘을 믿는 세대들의 탄식이 흘러나온다. 무의미한 후렴구의 반복과 공격적인 가사, 후크 송들에게 빼앗겼던 그 시절 감성이 다시 살아나는 순간, 우리들의 발라드는 그 지점을 공략한다. 텍스트의 힘을 보여주고, 퍼포먼스에 지치고 피로해진 우리의 눈과 귀를 다시 정화하고 리스너라는 역할을 되돌려준 것이다.또 한 가지 <우리들의 발라드>가 신선하게 다가온 것은 감성적 접근이다. 9명의 전문가들은 평가하기 위해 있는 게 아니라 참가자들을 격려하고 응원의 메시지를 보낸다. 전문가로서 평가하는 것을 넘어 부모의 입장, 가요계 선배의 입장에서 힘든 관문을 넘어 도전하는 경연자들을 위로하고 다독인다. 윤상, 정재형 등 발라드 전문가들의 따뜻한 조언과 과거 참가자들처럼 청춘의 모습을 선사했던 차태현과 박경림과 같은 이들이 이제 부모가 되어 건네는 따뜻한 위로는 여타의 오디션 프로그램에서 평가나 감상의 모습과 근본적으로 다른 참여와 실천, 깊이 있는 '대화'의 본질을 전달한다. 차태현이 퇴장하는 출연자 뒤로 '친구 잘 사귀고 담배 피우지 말고' 이야기하는 모습이나 박경림이 이제는 돌봄의 대상이 바뀌었다고 말해주는 순간 지켜보는 관객들은 알 수 없는 감정의 카타르시스를 느끼는 것이다.그러나 이런 장점에도 불구하고 오디션 프로그램이 풀어야 할 숙제들도 보인다. 경연 프로그램의 완성도를 위해 사전 제작진들에 의해 조율되는 참가자들의 자율성과 연령대가 낮아진 미성년자 대상 방송의 경쟁 구도, 일부 출연자들에 대한 감성적 애정 표현이 다른 출연자들에게 느껴질 소외감도 우려된다. 그런 점을 잘 극복한다면 <우리들의 발라드>는 분명 오디션 음악 예능의 새로운 역사를 쓸 수 있을 것이다. 파격을 두려워하지 않고 도전하는 것, 클리셰를 정통으로 부숴버리는 것, 지금 사람들이 간절히 원하는 것으로의 반갑고도 용감한 회귀다.(남은 이야기는 스프에서)