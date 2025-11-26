'국민 전남친' 박정민, '라이프 오브 파이' 소년으로 변신…박강현과 연기대결

이미지 확대하기

제46회 청룡영화상에서 가수 화사와 공연에 깜짝 출연해 '국민 전남친'으로 화제몰이를 하고 있는 배우 박정민(38)이 국내 초연되는 <라이프 오브 파이> 무대에 오른다.26일 제작사 에스앤코는 오는 2일 막을 올리는 <라이프 오브 파이>에서 소년 파이 역을 맡은 박정민·박강현과 벵골 호랑이 '리차드 파커'의 캐릭터 이미지를 공개했다. 사진 속 두 배우는 태평양 한가운데 작은 보트에서 살아남기 위한 일촉즉발의 대치 상황을 눈빛과 표정만으로 완벽히 압축해 냈다.<라이프 오브 파이>에서 파이 역할은 단순한 감정 연기를 넘어 무대 위 퍼펫(인형)을 실제 존재처럼 느끼게 해야 하는 고난도 연기를 요구한다.제작진은 "육체적·정서적으로 한계를 밀어붙여야 하는 역할"이라고 설명했다. 그만큼 박정민·박강현의 캐스팅은 초연 이전부터 화제가 됐다. 스크린과 무대에서 연기에 대한 신뢰도가 높은 두 배우가 어떤 방식으로 파이의 여정을 구현할지가 이번 공연의 관전 포인트다.<라이프 오브 파이>는 소년 파이가 한 보트에 남겨진 호랑이 리차드 파커와 227일을 버티는 대서사시를 다룬다. '내 고통의 동반자이자 나를 살려준 존재'로 설명되는 리차드 파커와 파이가 이끄는 여정은 원작 소설과 영화로도 이미 전 세계 관객을 사로잡았다.이 작품은 영화적 의지로 무대를 구성해 거대한 폭풍우, 수평선 너머의 밤하늘 등 스펙터클한 장면을 구현하고, 인형에 생명을 불어넣는 퍼펫티어들의 움직임으로 리차드 파커를 실제 생명체처럼 느끼게 한다. 이미 토니상 3개 부문, 올리비에상 5개 부문 등 주요 시상식을 휩쓴 바 있다.한국 초연에는 파이 역의 박정민·박강현 외에도 아버지 역의 서현철·황만익, 엄마 역의 주아·송인성, 그리고 오리지널 크리에이티브 팀이 발굴한 27명의 배우와 퍼펫티어가 함께한다. 관객과 평단이 극찬한 무대 기술과 배우들의 강렬한 연기가 한국 관객에게 어떻게 재탄생할지 관심이 쏠리고 있다.<라이프 오브 파이> 한국 초연은 12월 2일 GS아트센터에서 개막을 앞두고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)