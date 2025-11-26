경기도, 축산 복합 관광단지 '에코팜랜드' 화성에 개소

▲ 경기도, 화성에 에코팜랜드 개소
경기도는 25일 축산 연구부터 승마 체험, 반려동물 입양·교육까지 축산업의 모든 것을 경험할 수 있는 축산 복합 관광단지 '에코팜랜드'를 개소, 운영을 시작했다고 밝혔습니다.
경기도는 2008년부터 1천246억 원을 들여 화성시 마도·서신면 화옹지구 간척지에 에코팜랜드 조성에 나서 17년 만에 문을 열게 됐습니다.
에코팜랜드는 118만 9천275㎡ 부지에 건물 전체면적 4만 6천670㎡ 규모로 조성한 축산 연구·체험·치유·복지 기능을 갖춘 복합 축산단지입니다.
가축 실험 및 종축 관리를 위한 축산 연구개발(R&D) 단지, 말 체험을 할 수 있는 치유·힐링 승마 단지, 입양센터와 동물복지 교육시설을 갖춘 반려동물 단지 등으로 구성돼 있습니다.
축산 R&D 단지는 2만 9천359㎡ 부지에 우사, 퇴비사, 격리 축사, 사료 창고, 농기계 보관창고 등을 갖추고 있으며 한우 특성화, 재래 가축 보존·보급, 젖소 신품종 산업화 등의 연구를 진행합니다.
승마 단지는 8천474㎡에 승용 마사, 실내마장, 원형 마장, 워킹 머신 등을 갖추고 어린이·장애인·사회적 배려 계층을 위한 공공 승마장 운영, 민간 승마대회 활성화를 위한 시설 임대, 국산 승용마 조련·유통 등의 기능을 합니다.
반려동물 단지는 1천406㎡에 고양이 입양센터, 운동장, 반려동물 교육관, 놀이터 등을 갖추고 생명 존중 문화 확산을 위한 다양한 입양, 교육 등을 진행합니다.
에코팜랜드 구상은 화옹 간척지 4공구 조성이 완료된 2008년 처음 나왔습니다.
화옹 간척지 4공구는 당초 쌀 증산을 위해 조성됐으나 쌀 소비 감소로 활용 방안에 대한 재검토가 이뤄지며 에코팜랜드를 조성하게 됐습니다.
도는 에코팜랜드를 중심으로 축산 기술의 연구·개발·보급 강화, 말 문화 체험 및 청소년 진로 체험 프로그램 운영, 반려동물 존중 문화 확산과 말산업 활성화 등 다양한 연계사업을 추진할 방침입니다.
김동연 경기지사는 "여러 차례 좌초 위기를 겪은 에코팜랜드가 커다란 역사의 현장을 만들었다고 생각한다"며 "경기도를 대한민국 축산의 허브로, 심장으로 만들겠다"고 밝혔습니다.
(사진=경기도 제공, 연합뉴스)