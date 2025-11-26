경기도, 축산 복합 관광단지 '에코팜랜드' 화성에 개소

▲ 경기도, 화성에 에코팜랜드 개소

경기도는 25일 축산 연구부터 승마 체험, 반려동물 입양·교육까지 축산업의 모든 것을 경험할 수 있는 축산 복합 관광단지 '에코팜랜드'를 개소, 운영을 시작했다고 밝혔습니다.경기도는 2008년부터 1천246억 원을 들여 화성시 마도·서신면 화옹지구 간척지에 에코팜랜드 조성에 나서 17년 만에 문을 열게 됐습니다.에코팜랜드는 118만 9천275㎡ 부지에 건물 전체면적 4만 6천670㎡ 규모로 조성한 축산 연구·체험·치유·복지 기능을 갖춘 복합 축산단지입니다.가축 실험 및 종축 관리를 위한 축산 연구개발(R&D) 단지, 말 체험을 할 수 있는 치유·힐링 승마 단지, 입양센터와 동물복지 교육시설을 갖춘 반려동물 단지 등으로 구성돼 있습니다.축산 R&D 단지는 2만 9천359㎡ 부지에 우사, 퇴비사, 격리 축사, 사료 창고, 농기계 보관창고 등을 갖추고 있으며 한우 특성화, 재래 가축 보존·보급, 젖소 신품종 산업화 등의 연구를 진행합니다.승마 단지는 8천474㎡에 승용 마사, 실내마장, 원형 마장, 워킹 머신 등을 갖추고 어린이·장애인·사회적 배려 계층을 위한 공공 승마장 운영, 민간 승마대회 활성화를 위한 시설 임대, 국산 승용마 조련·유통 등의 기능을 합니다.반려동물 단지는 1천406㎡에 고양이 입양센터, 운동장, 반려동물 교육관, 놀이터 등을 갖추고 생명 존중 문화 확산을 위한 다양한 입양, 교육 등을 진행합니다.에코팜랜드 구상은 화옹 간척지 4공구 조성이 완료된 2008년 처음 나왔습니다.화옹 간척지 4공구는 당초 쌀 증산을 위해 조성됐으나 쌀 소비 감소로 활용 방안에 대한 재검토가 이뤄지며 에코팜랜드를 조성하게 됐습니다.도는 에코팜랜드를 중심으로 축산 기술의 연구·개발·보급 강화, 말 문화 체험 및 청소년 진로 체험 프로그램 운영, 반려동물 존중 문화 확산과 말산업 활성화 등 다양한 연계사업을 추진할 방침입니다.김동연 경기지사는 "여러 차례 좌초 위기를 겪은 에코팜랜드가 커다란 역사의 현장을 만들었다고 생각한다"며 "경기도를 대한민국 축산의 허브로, 심장으로 만들겠다"고 밝혔습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)