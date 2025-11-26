'주토피아2', 예매량 36만 장 돌파…디즈니 파워 보여줄까

이미지 확대하기

디즈니 애니메이션 '주토피아2'가 개봉일 예매량 36만 장을 돌파하며 흥행 청신호를 켰다.26일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 영화 '주토피아2'는 개봉일인 이날 오전 예매량 36만 5689장, 예매율 66.2%를 기록했다.현재 박스오피스 상위권을 유지 중인 '위키드: 포 굿'(7.5%), '나우 유 씨 미3'(4.3%) 등을 가볍게 제치며 개봉일 박스오피스 1위 등극을 예고했다. '주토피아2'의 예매량과 예매율 수치는 올해 560만 흥행에 성공했던 한국 영화 '좀비딸'과 동일한 기록이다.'주토피아2'는 2016년 471만 명의 관객을 동원한 '주토피아'의 속편으로, 다시 돌아온 '주토피아' 최고의 콤비 주디와 닉이 도시를 뒤흔든 정체불명의 뱀 게리를 쫓아 새로운 세계로 뛰어들며 위험천만한 사건을 수사하는 이야기를 담는다. 2016년 개봉해 471만 명을 동원한 '주토피아'의 9년 만의 속편이다.'위키드: 포 굿', '나우 유 씨 미3' 등 기대작이 예상보다 저조한 성적을 보여주고 있는 가운데 '주토피아2'가 화끈한 흥행으로 극장가에 활력을 불어넣을지 관심이 모아진다.영화는 오늘(26일) 전국 극장에 개봉했다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)