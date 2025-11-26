쿠팡에서 또…경기 광주 물류센터 50대 근로자 쓰러져 숨져

▲ 쿠팡 물류센터

쿠팡 물류센터에서 근로자가 쓰러진 뒤 숨지는 사고가 또다시 발생해 경찰이 조사에 나섰습니다.오늘(26일) 경기 광주경찰서 등에 따르면 오늘 오전 2시 4분 광주시 문형동에 있는 경기광주 5물류센터에서 50대 남성 A 씨가 갑자기 쓰러졌습니다.A 씨는 인근 병원으로 이송됐으나 숨졌습니다.당시 A 씨는 카트에 물품을 담아 옮기는 집품(피킹) 업무를 하고 있었던 것으로 파악됐습니다.계약직 근로자인 A 씨는 사고 전날 오후 6시부터 오늘 오전 4시까지 근무하기로 예정돼 있었습니다.경찰은 A 씨의 최근 검진 기록과 유족 진술 등을 토대로 그에게 지병이 있었던 것으로 보고 있습니다.경찰은 국립과학수사연구원에 A 씨 시신에 대한 부검을 의뢰해 사인을 파악할 방침입니다.쿠팡풀필먼트서비스(CFS)에 따르면 A 씨는 지난 3월 계약직으로 입사했으며 최근 3개월간 주당 평균 근무일수는 4.8일, 주당 평균 근무시간은 41시간이었던 것으로 파악됐습니다.쿠팡 물류센터에서 야간 근무를 하던 근로자가 쓰러져 숨지는 일은 닷새 전인 지난 21일 화성시 신동에 있는 동탄1센터에서도 발생했습니다.이곳에 계약직으로 고용돼 포장 관련 업무를 맡았던 30대 B 씨는 당일 오후 10시 30분 물류센터 내부 식당에서 갑자기 쓰러진 뒤 사망했습니다.경찰은 국과수로부터 B 씨의 사인이 지병에 의한 것으로 추정된다는 구두 소견을 받고 자세한 경위를 파악 중입니다.지난 8월 20일에도 오후 9시 11분 용인시 처인구 소재 쿠팡 물류센터에서 냉동창고 물품 분류 작업을 하던 50대 C 씨가 쓰러져 숨졌습니다.이를 두고 최근 노동계를 중심으로 과로사 의혹을 제기하는 목소리도 나오고 있습니다.쿠팡풀필먼트서비스 관계자는 "삼가 고인의 명복을 기원한다"며 "회사는 유가족 지원에 모든 노력을 기울일 것"이라고 말했습니다.이어 "사인은 수사기관에서 부검 등을 통해 파악할 것으로 알고 있다"며 "고인과 관련해 확인되지 않은 억측은 삼가주시기를 부탁드린다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)