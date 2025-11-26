[자막뉴스] "성추행?" "부축한 거" 당사자 폭로…진실은?

2025 인천국제마라톤 결승선에서 찍힌 사진입니다.



여자 국내부 1위로 결승선을 통과한 이수민 선수를 김완기 감독이 손을 뻗어 잡아주는 장면인데, 감독의 손의 위치와 선수의 찡그린 표정이 논란이 됐습니다.



일부 시청자와 누리꾼들은 "감독 손이 선수 허리 아래로 들어갔다", "선수 표정이 불쾌해 보였다"며 성추행 의혹을 제기했고, 이와 관련해 국민신문고에는 관련 민원이 100건 넘게 접수됐습니다.



논란이 커지자 김완기 감독은 "마라톤은 결승선에서 쓰러지는 경우가 흔해 안전을 위해 잡아주는 것이 일반적"이라며 "이수민 선수가 갑자기 앞으로 쏠려 잡아줬고, 그 과정에서 팔이 명치 쪽에 닿아 선수에게 통증이 생긴 것 같다고 설명했습니다.



또 "선수도 '아파서 무의식적으로 뿌리친 것'이라고 말했다"며 논란이 일단락됐다고 해명했습니다.



그런데 이를 두고 당사자인 이수민 선수가 SNS에 직접 입장문을 올려 반박했습니다.



이수민 선수는 "이번 상황을 성추행이라고 단정하거나 주장한 적은 없다"면서도 "문제의 핵심은 성적 의도가 아니라 경기 직후 예상치 못한 강한 신체 접촉으로 인한 극심한 통증을 느꼈다는 점"이라고 밝혔습니다.



이수민 선수는 "완주 직후 숨이 가쁘고 정신이 혼란스러운 상태에서 옆에서 갑작스럽게 매우 강한 힘으로 몸을 잡아채는 충격을 받았다"며, "강한 통증이 발생했고, 팔이 압박된 상태에서 저항해도 벗어나기 어려울 정도의 구속감을 느꼈다고 설명했습니다.



또 경기 직후 감독의 행동이 적절하지 않았다는 점을 분명하게 전달하고 뿌리친 동작이 불편했다면 죄송하다고 말했지만, 김 감독으로부터 "직접 사과나 인정은 없었다"고 폭로했습니다.



이수민 선수는 끝으로 현재 통증과 극심한 스트레스를 겪고 있다며 "이번 일이 불이익으로 돌아올까 두렵고 무섭고 선수 생활을 계속 이어갈 수 있을지 걱정이라며 심려를 끼친 점에 죄송한 마음이 크다"고 덧붙였습니다.



