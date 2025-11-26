'불법명령 불복 촉구' 미 야당의원들 "FBI가 조사 시작…굴복 안 해"

▲ FBI 본부 청사 모습

미국 연방수사국(FBI)이 군인 및 정보기관 요원들을 향해 '불법적 명령'을 거부하라고 촉구한 민주당 의원들에 대한 조사에 착수했다고 해당 의원들이 현지시간 25일 밝혔습니다.제이슨 크로우(콜로라도), 크리스 델루지오(펜실베이니아), 매기 굿랜더(뉴햄프셔), 크리시 훌래헌(펜실베이니아) 등 야당인 민주당 소속 연방 하원의원 4명은 이날 발표한 공동성명에서 "도널드 트럼프 미국 대통령이 의회 의원들을 위협하고 괴롭히기 위한 도구로 FBI를 활용하고 있다"고 밝혔습니다.이어 "어제 FBI는 하원과 상원의 경비대를 접촉해 (우리에 대한) 면담을 요청했다"고 덧붙였습니다.이들은 "어떤 위협이나 괴롭힘도 우리가 직무를 수행하고 헌법을 지키는 것을 막을 수 없다"며 "우리는 미국 헌법을 지지하고 지키겠다고 선서했다. 이 선서는 평생 지속되며, 우리는 이를 지키려 한다. 우리는 굴복하지 않을 것이며 절대 포기하지 않을 것"이라고 강조했습니다.같은 당의 엘리사 슬롯킨(미시간) 연방 상원의원도 엑스(X·옛 트위터)에 "트럼프 대통령이 좋아하지 않은 영상에 대한 대응으로 FBI 대테러 부서가 나에 대한 조사를 개시한 것으로 보인다"고 적었습니다.이들은 지난 18일 소셜미디어에 올라온 '불법명령 불복종 촉구' 동영상에 등장한 6명 중 5명입니다.나머지 1명은 국방부(전쟁부)가 이미 조사에 착수한 마크 켈리 상원의원 (애리조나)입니다.전직 군인 혹은 정보기관 요원인 이들은 동영상에 차례로 출연하면서 후배들에게 "당신은 불법적인 명령을 거부할 수 있다"고 촉구했고, 트럼프 대통령은 이들에 대해 "사형감 반역행위"라며 분노를 표출했습니다.트럼프 대통령은 나중에 이들을 처형하겠다고 위협한 것은 아니라면서도 "끔찍하다. 법을 어겼다"며 조사 착수를 시사한 바 있습니다.하지만, 국방부에 이어 FBI까지 조사에 들어가면서 트럼프 대통령이 법 집행 기관을 동원해 정치적으로 반대편에 있는 인사들에 대한 처벌을 시도하고 있다는 비판이 거세질 전망입니다.트럼프 대통령은 전임 조 바이든 행정부 시기에 자신이 잇따라 수사 및 기소를 당한 것을 두고 정적 죽이기를 위해 사법을 무기화한 것이라고 주장해왔는데, 집권 2기 출범 이후 자신과 대척점에 서 있던 전, 현직 고위 인사 등에 대한 수사와 기소를 이어오고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)