'돌싱포맨' 장우혁, "배우 오채이와 썸 타는 중…방송 후 결혼까지 생각해" 핑크빛 무드

장우혁이 썸 타는 상대에 대한 애정을 드러냈다.25일 방송된 SBS '신발벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에서는 가수 장우혁이 연애세포가 완전히 깨어났음을 인정했다.이날 방송에서 장우혁은 연애 세포가 완전히 깨어났다고 고백했다.이에 이상민은 "썸 타고 있는 분위기가 있다는데 상대가 누구냐?"라고 물었다.그러자 장우혁은 "배우 오채이 씨다"라며 "신랑수업이라는 방송 전에는 사귀기만 해도 좋겠다는 생각을 했는데 출연 후 연애세포가 폭발하면서 결혼까지 생각하게 됐다"라고 솔직하게 말했다.이어 그는 "그 방송을 하면서 생각이 많이 바뀌었다. 결혼을 꼭 그분이랑 하겠다는 건 아니지만 정말 설렜고 방송 외적으로 만나기도 했고 방송이 끝났는데도 그런 마음을 이어가려고 하고 있다"라고 말해 눈길을 끌었다.장우혁과 절친한 탁재훈은 장우혁이 언급한 상대에 관심을 보이며 소개를 시켜달라고 했고 장우혁은 절대 그럴 수 없다고 선을 그었다.이에 김준호와 탁재훈은 오채이의 사진을 찾아서 보며 한 마디씩 했고 이를 본 장우혁은 휴대전화를 빼앗으며 사진을 보지 말라고 했다.김준호는 "왜 이렇게 민감하게 굴죠?"라며 장우혁을 도발했고, 장우혁은 "내 여자니까"라고 말해 관심을 모았다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)