'돌싱포맨' 탁재훈, "이상민과 김준호, 결혼으로 시청률 다 떨어뜨려"…'시청률 살인죄'로 추궁

이상민과 김준호가 시청률 살인죄로 취조를 받았다.25일 방송된 SBS '신발벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에서는 취조 놀이에 몰입한 돌싱들의 모습이 그려졌다.이날 탁재훈은 김준호와 이상민을 향해 "두 분은 시청률을 박살 낸 시청률 살인죄로 여기 왔다"라며 "두 분 원하지 않는 결혼을 해서 시청률을 다 떨어뜨렸지 않냐"라고 추궁했다.그러자 이상민은 "말도 안 되는 소리 하지 마라. 결혼 때문에 시청률이 떨어진다는 게 말이 되냐"라고 버럭 했다.이에 탁재훈은 "이상민 씨 결혼 때문에 시청률 떨어져서 미안하니까 머리 물들여서 어떻게 해보려는 거 아니냐"라고 했고, 임원희는 "이상민 씨는 가중 처벌이다. 지금 본인 캐릭터가 없다. 결혼했지, 빚 갚았지, 머리만 물들이면 다야?"라며 흥분했다.이를 듣던 김준호도 "저는 사실 거지 시절이 그립긴 합니다"라고 거들었다.이에 탁재훈은 "한마디만 해라. 난 당신을 사랑하지 않아요 그 한마디만 해라"라며 유부남 멤버들에게 곤란한 요구를 했다.하지만 이상민은 그가 시키는 말을 그대로 따라 했다. 이에 김준호는 "미쳤나 봐"라며 놀랐고, 탁재훈은 "이상민 씨 다시 돌아온 걸 축하드립니다"라고 놀렸다.그리고 김준호는 이상민의 부추김에도 "난 널 진심으로 사랑한다"라며 아내를 향한 메시지를 전해 폭소를 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)