벤치 위 핸드폰 보고 수색…물속 여성 구한 한강보안관

▲ 여의도한강공원

늦은 저녁 벤치 위에 놓인 휴대전화를 본 한강 보안관들이 누군가 극단적인 선택을 했을 것을 직감하고 수색에 나서 물에 빠진 여성을 구했습니다.서울시에 따르면 지난 16일 오후 10시 20분쯤 여의도 한강공원 샛강 상류 산책로를 순찰 중이던 한강 보안관들은 벤치 위에 놓인 노트북과 휴대전화를 발견했습니다.늦은 시간 인적이 없는 곳에 중요한 소지품들이 놓인 상황을 이상하게 여긴 이들은 인근 지역을 수색하기 시작했습니다.7분 정도 수색하던 이들은 갯벌 안 물속에 있는 여성을 발견했습니다.이들 중 한 명은 직접 물속으로 들어가 여성을 밖으로 구조했고, 다른 한 명은 경찰과 119에 신고하며 구조를 지원했습니다.두 보안관은 구조한 여성을 경찰과 구조대가 도착할 때까지 보호하며 안정을 취할 수 있도록 도왔고, 오후 10시 50분 출동한 경찰에 여성을 인계했습니다.지난 20일에는 신발을 벗어둔 채 강으로 입수하던 10대 청소년이 구조되기도 했습니다.강변을 순찰하던 한강 보안관들은 물에 들어가려던 여자 중학생에게 말을 걸어 마음을 돌이키도록 해 물 밖으로 나오도록 이끌었습니다.한강보안관은 모두 145명으로, 11개 한강공원 안내센터에 배치돼 한강공원을 순찰하는 역할을 하고 있습니다.박진영 서울시 미래한강본부장은 "한강의 안전을 위해 시민 곁에서 묵묵히 임무를 수행 중인 한강보안관 여러분의 기지와 용기에 깊이 감사드린다"며 "시민의 생명을 지키는 안전망이 두터워질 수 있도록 현장 대응력을 강화하겠다"고 말했습니다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎ 1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.