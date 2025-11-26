내년부터 미 국립공원 방문하는 외국인은 내국인보다 비싼 입장료

▲ 미국의 요세미티 국립공원

내년부터는 미국에 거주하지 않는 외국인이 미국의 국립공원을 방문하면 내국인보다 더 비싼 입장료를 내야 합니다.국립공원을 관할하는 미국 내무부는 25일(현지시간) 국립공원을 1년 동안 무제한 방문할 수 있는 연간 이용권의 가격을 미국 시민권자와 영주권자만 기존 80달러를 유지하고 비거주자는 250달러로 인상한다고 밝혔습니다.또 방문객이 가장 많은 11개 국립공원의 경우 연간 이용권이 없는 비거주자는 기본 입장료에 100달러를 추가로 내야 합니다.11개 국립공원은 아카디아, 브라이스 캐니언, 에버글레이즈, 글레이셔, 그랜드 캐니언, 그랜드티턴, 로키마운틴, 세쿼이아 & 킹스 캐니언, 옐로스톤, 요세미티, 자이언입니다.주요 공휴일에 시행해온 무료 입장도 시민권자와 영주권자에만 적용합니다.이런 입장료 변경은 내년 1월부터 적용되며 비거주자가 내는 더 비싼 입장료는 공원의 관리와 유지에 사용된다고 내무부는 설명했습니다.더그 버검 내무부 장관은 "트럼프 대통령의 리더십은 항상 미국 가정을 우선한다"며 "이들 정책은 국제 방문객들이 우리 공원을 미래 세대를 위해 유지·개선하기 위해 공정한 몫에 기여하게 하는 동안 국립공원 시스템을 이미 지탱하고 있는 미국 납세자들은 공원을 계속해서 저렴하게 이용하는 것을 보장한다"고 밝혔습니다.국립공원관리청(NPS)에 따르면 미국의 국립공원 시스템은 미국 50개 주(州)를 아우르는 433개 지역으로 구성됐으며 그 면적은 8천500만 에이커(약 344만㎢)를 넘습니다.아름다운 자연을 즐길 수 있어 매년 많은 내·외국인이 찾으며 2024년에 331만여 명이 방문했습니다.트럼프 대통령은 재집권 후 '미국 우선주의' 기조를 주창하며 외국인이 미국에서 취업·유학·여행하는 것을 이전보다 힘들게 하는 각종 정책을 도입해왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)