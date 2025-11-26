'양양 공무원, 환경미화원 상대 갑질' 고소장 접수…수사 본격화

▲ 직장 내 괴롭힘

강원 양양군에서 발생한 '7급 공무원의 환경미화원 상대 갑질 논란'과 관련한 고소장이 접수돼 경찰이 본격적인 수사에 나섰습니다.어제(25일) 속초경찰서에 따르면 이번 사건과 관련한 고소장을 이날 접수했습니다.최근 양양군 소속 7급 운전직 공무원 A 씨는 환경미화원들에게 폭행·강요 등 직장 내 괴롭힘을 해왔다는 의혹이 불거졌습니다.이른바 '계엄령 놀이'를 하며 폭력을 행사하고, 청소차에 태우지 않고 출발해 달리게 하거나 특정 색상 속옷 착용을 강요한 것으로 알려졌습니다.이들은 A 씨가 주식을 손해 볼 시 가위바위보에서 진 사람이 폭행당했으며, A 씨가 투자한 주식 매매를 강요당하기도 했습니다.논란이 커지자 경찰은 고소장 접수 전 인지 수사를 통해 A 씨를 강요 혐의로 입건해 조사하고 있었습니다.경찰은 이날 고소인 조사를 했으며, 추후 피의자와 관계자 등을 상대로 사실관계 확인에 나설 방침입니다.경찰 관계자는 "관련 증거 수집 등 법과 절차에 따라 신속하고 엄정하게 수사하겠다"고 말했습니다.한편 이번 사건과 관련해 고용노동부도 전날부터 직권 조사에 착수하는 등 관계 부처가 함께 지방공무원법 위반 여부와 폭행, 협박, 강요 등 범죄행위가 있었는지 살펴보고 있습니다.양양군은 A 씨를 부서 이동시켜 미화원 관련 업무에서 배제했습니다.강훈식 대통령 비서실장은 지난 23일 이번 사건과 관련, 행안부와 노동부, 경찰 등 관계기관에 엄정 조치를 지시한 바 있습니다.