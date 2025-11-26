"살아 있는 역사이자 증인"…'국민배우' 이순재 빈소에 조문행렬

이미지 확대하기

▲ 배우 이순재의 빈소가 25일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 마련됐다.

"좀 더 사실 텐데 그냥 가버리셨네요…."어제(25일) 고(故) 이순재의 빈소가 마련된 서울 송파구 서울아산병원 장례식장을 찾은 배우 백일섭은 안타까운 마음을 감추지 못했습니다.고인은 영정사진 속에서 인지한 미소를 띠고 있었습니다.'국민 배우' 이순재의 별세 소식이 전해진 이날 고인과 작품을 함께한 동료들이 빈소를 찾아 애도했습니다.예능 '꽃보다 할배'를 같이 한 백일섭은 "우리끼리 '95살까지만 연기합시다, 그때까지 나도 같이 살 테니까'(라고 했는데) 꿈에도 생각 못 했다"며 "마음이 안 좋다"고 말했습니다.장용은 "형님하고는 TBC에서부터 55년간 드라마를 같이 하면서 때로는 아버지처럼, 때로는 형님처럼 늘 가까이 지냈던 분"이라며 "애통한 마음이 있다"고 말했습니다.그는 "무대에서 쓰러지는 게 행복하다고 늘 말씀하셨다"며 "아주 귀감이 되고 어떤 때는 멘토이자 로망이셨다. 대단하신 어른이자 선배님"이라고 고인의 삶을 돌아봤습니다.손숙은 "옛날부터 친했던 분이고 (고인이) 말년에 연극을 많이 하셨을 때는 제가 십여 년 가까이 부부로 많이 나왔다"며 "순재 오라버니, 곧 만나요. 거기 가서 또 연극해요"라고 기렸습니다.지난해 이순재가 KBS연기대상을 받을 당시 무대에 함께 섰던 최수종은 "살아 있는 역사이고 참 증인이시기 때문에 저와 모두 같은 마음일 것"이라며 "무슨 말이 더 필요하겠느냐"며 애도했습니다.작년 12월 개봉한 영화 '대가족'에 이순재와 함께 출연한 이승기는 "이순재 선생님이 결혼식 주례도 봐주셨고, 또 영화 '대가족'에 급하게 출연 제의를 받으셨을 때도 '승기가 하는 거면 꼭 해야지'라는 말씀도 해주셨다"며 "마지막까지 열심히 연기하셨던 선생님의 모습이 (생각이 나) 굉장히 마음이 아프다"고 말했습니다.그는 올해 초 부인인 배우 이다인과 함께 이순재의 병문안을 다녀왔다고 했습니다.이승기는 "선생님께서 건강이 갑작스럽게 악화했을 때 저와 제 아내가 병문안해 두런두런 이야기를 나눴던 적이 있다"며 "선생님께서 건강한 모습을 보여주시고 싶으셨는지 엘리베이터 앞까지 배웅을 해주셨던 모습이 눈에 선하다"고 떠올렸습니다.고인과 드라마 '야인시대', '장희빈' 등을 같이 한 김학철은 "늘 격려해주시고 버팀목이 돼 주셨던 이순재 선생님 편히 쉬십시요"라며 "언젠가 하늘나라에서 뵈면 멋진 연극 같이 해봅시다"라며 울먹였습니다.2006∼2007년 방송된 MBC 시트콤 '거침없이 하이킥'에서 고인과 함께 호흡을 맞췄던 개그맨 정준하는 "황망한 마음에 마음이 편치 않다"며 "곧 찾아봬야지, 봬야지 하다가 이런 비보를 접해 정말 괴로운 마음"이라고 심경을 전했습니다.빈소가 채 준비되기도 전에 고인을 찾아온 원로배우 김성환은 "탤런트뿐만 아니고 연예계에서는 제일 큰 어른이시고 그래서 더욱 가슴이 아프고 슬프다"며 "생전에 저를 보면 '김성환을 내가 뽑았다'는 말씀을 자주 하셨다"고 회상했습니다.그는 이어 "그렇게 바르고 정직하게 사시고, 일에 대한 열정이 많으신 분은 아마 없을 것이라는 생각이 든다"며 "우리에게 정말 큰 별이셨다. 이제는 촬영하시면서 밤도 안 새우시고, 아주 편안한 데서 정말 잘 계셨으면 좋겠다"고 추모했습니다.배우 최현욱도 일찍 빈소를 찾아 "새벽에 별세 소식을 전해 듣고 마음이 너무 안 좋았다"며 "한 번도 뵙지 못해서 이순재 선생님을 그냥 한번 뵙고 싶었다"고 말했습니다.'꽃보다 할배'를 같이한 배우 박근형·이서진과 나영석 PD, 시트콤 '지붕 뚫고 하이킥'을 함께한 정보석·최다니엘·서신애·진지희도 빈소를 찾았습니다.유동근, 김영철, 최지우, 정준호, 유준상, 소유진, 김광규 등 많은 후배 배우도 직접 와서 고인을 추모했습니다.다양한 분야의 연예게 인사들이 빈소를 찾았습니다.이순재 성대모사로 유명했던 코미디언 최병서는 "제가 성대모사를 할 때마다 너무나 좋아하셨던 선생님의 모습이 떠오른다"며 "분야를 떠나서 연예계 큰 스승이 돌아가신 것 같다. 큰 별이 져 문화예술계에 타격이 클 것 같다"고 애통함을 전했습니다.그는 이어 "40여 년 동안 만나 뵐 때마다 어깨를 두들겨 주시면서 좋은 말씀만 해주셨는데, 책 한 권 읽는 것보다 더 좋았다"며 "이제는 연기는 그만하시고 연기 지도만 해 주시면서 편히 쉬시길 바란다"고 했습니다.김학래 대한민국방송코미디언협회장은 "전유성 선배님을 하늘나라로 보낸 지 얼마 안 됐는데, 두 거장이 이렇게 한꺼번에 우리 곁을 떠나시니 집에 어르신이 돌아가셨을 때 한구석이 휑한 것과 똑같다"며 "대중문화 예술인의 위상을 굉장히 높이신 분이다. 모든 걸 내려놓고 편히 쉬십시오"라고 애도했습니다.가수 이용은 "분야는 다르지만 제가 가고 싶은 길이 이분의 길이었다"며 고인과 드라마를 같이 작업한 기억을 들려줬습니다.그는 "'엄마의 일기'라는 드라마에서 저의 아버지셨다. 드라마 할 때 대사를 잊으니 선생님이 '진짜 아버지라고 생각하고 편하게 하라'고 하셨다"며 "아들 왔습니다"라며 끝내 눈물을 보였습니다.박경림은 "늘 저희에게 문화예술인은 이런 모습이어야 된다는 걸 말씀으로 하지 않고 행동으로 보여주셨다"며 고인에 대한 존경심을 표현했습니다.빈소에는 연예계 동료들뿐만 아니라 정관계 인사들의 발길도 이어졌습니다.가장 먼저 빈소를 찾은 오세훈 서울시장은 "온 국민이 저와 함께 이 진정한 연기인, 진정한 국민 배우를 보내드리는 길에 함께 명복을 빌어주셨으면 좋겠다"고 고인을 기렸습니다.고인이 국회의원을 지내던 시절 연을 맺었다는 이재오 민주화운동기념사업회 이사장은 "정치를 하시면서도 여야 할 것 없이 의원들을 자주 만나고 중간에 서서 (여야와) 부드럽게 지냈다"며 고인을 떠올렸습니다.그는 그러면서 "세상의 일은 잊어버리시고 저세상에서 좋은 연기자 역할을 해주시길 바라겠다"고 추모했습니다.고인의 수의를 준비 중인 박술녀 박술녀한복 원장은 "5∼6년 전에 선생님께서 건강하셨던 때 제 한복을 입으셨던 적이 있다"며 "유족들이 그 일을 기억해 오늘 (수의 관련) 논의를 하게 됐고,(입관식 때) 입혀서 보내드릴 것 같다"고 말했습니다.정부는 이순재에게 금관문화훈장(1등급)을 추서했습니다.최휘영 문화체육관광부 장관이 직접 빈소를 찾아 유족에게 훈장을 전달했습니다.한국방송대중예술인단체연합회는 이날 KBS 본관과 별관에 추모 공간을 마련해 30일까지 누구나 조문을 할 수 있도록 했습니다.또 27일 발인식에 맞춰 KBS 별관에서 별도의 영결식을 치르는 방안도 유족과 논의 중이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)