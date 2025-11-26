1. '내란 방조' 한덕수 오늘 결심…내란 재판 첫 구형



내란을 도운 혐의로 재판을 받아온 한덕수 전 총리의 결심 공판이 오늘(26일) 열립니다. 한 전 총리의 최후진술과 특검의 구형량에 관심이 쏠리는 가운데, 오늘 구형이 윤석열 전 대통령 재판에도 가늠자가 될 전망입니다.



2. '공무원 복종 의무' 삭제…76년 만에 전면 개편



76년간 이어진 공무원의 복종 의무가 사라집니다. 정부가 '복종' 표현을 '지휘·감독에 따를 의무'로 바꾸고, 위법하다고 판단되는 상관 지시를 거부할 수 있도록 하는 법령 개정안을 입법 예고했습니다.



3. 김용현 변호인단 고발…변협에 징계 요청



천대엽 법원행정처장이 법정에서 소란을 피워서 감치 명령을 받고도, 유튜브에서 재판장을 원색적으로 비난한 김용현 전 장관 변호인들을 경찰에 고발했습니다. 서울중앙지법도 변호사협회에 해당 변호인들에 대한 징계를 요청했습니다.



4. 누리호, 우주 향해 다시 우뚝…내일 새벽 발사



민간 주도로 개발된 한국형 발사체 누리호가 내일 새벽 발사됩니다. 기립과 고정작업을 마친 누리호에는 차세대 중형위성 3호 등 모두 13기의 위성이 실렸습니다.