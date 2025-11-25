프랑스 루브르 보석 절도 용의자 4명 추가 체포

▲ 절도범이 부순 루브르 박물관 아폴론 갤러리 창문

지난달 프랑스 루브르 박물관의 보석 절도 사건과 관련해 수사 당국이 용의자 4명을 추가로 체포했습니다.파리 검찰청은 이 범행에 가담한 파리 지역 출신 남성 2명과 여성 2명을 추가로 체포했다고 현지시간 25일 밝혔습니다.검찰은 이들이 구체적으로 어떤 역할을 했는지는 공개하지 않았습니다.프랑스 일간 르파리지앵은 이들 중 1명이 보석 절도 현장에 있던 4명의 용의자 중 마지막 한 명으로 추정된다고 전했습니다.나머지 3명은 이미 구속됐습니다.4번째 용의자 역시 과거 다른 범죄를 저질러 수사 당국에 알려진 인물입니다.도난당한 보석은 여전히 회수되지 않았습니다.지난달 19일 오전 9시 34분쯤 루브르 박물관 내 왕실 보석 전시관인 아폴론 갤러리에서 약 1천499억 원 상당으로 추산되는 보석 8점이 도난당했습니다.수사 당국은 주변 폐쇄회로(CC) TV 영상과 현장 증거물에서 채취한 DNA 추적을 통해 핵심 용의자들과 범행을 도운 것으로 추정되는 인물들을 차례로 검거해 지금까지 총 4명을 예비기소했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)