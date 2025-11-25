'카리+자스티스 42점' 현대건설, 정관장 꺾고 2위 도약

▲ 득점 후 기뻐하는 현대건설 선수들

여자 프로배구 현대건설이 정관장을 제물 삼아 2위로 올라섰습니다.현대건설은 오늘(25일) 대전 충무체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 원정경기에서 42점을 합작한 카리 가이스버거(22점·등록명 카리)와 자스티스 야우치(20점·등록명 자스티스)를 앞세워 정관장을 세트 점수 3-1(25-22 25-17 27-29 25-19)로 물리쳤습니다.이로써 현대건설은 2연승 휘파람을 불며 시즌 5승 5패(승점 17)를 기록, 페퍼저축은행(승점 16)을 끌어내리고 종전 3위에서 2위로 한 계단 상승했습니다.또 1라운드 3-1 승리에 이어 정관장과 올 시즌 맞대결에서 2전 전승을 기록했습니다.반면 정관장은 연승 기회를 살리지 못해 시즌 4승 6패(승점 10)로 6위에 머물렀습니다.현대건설이 1세트 막판 집중력 싸움에서 우위를 점하며 승부의 추를 기울였습니다.21-20 박빙 리드에서 카리의 백어택에 이은 김희진의 서브 에이스로 점수를 벌린 현대건설은 24-22 세트포인트에서 자스티스의 퀵오픈으로 세트를 마무리했습니다.현대건설이 2세트에도 중반 이후 집중력을 발휘하며 정관장의 추격 의지를 꺾었습니다.9-9 동점에서 정지윤의 백어택을 시작으로 연속 4점을 쓸어 담은 현대건설은 22-17에서 양효진의 오픈 공격과 카리의 퀵오픈에 이어 자스티스가 서브 에이스를 꽂아 세트 점수 2-0으로 앞섰습니다.3세트 듀스 접전을 27-29로 잃은 현대건설은 4세트 들어 다시 힘을 냈습니다.14-7로 넉넉하게 앞서가다가 정관장의 추격에 휘말려 14-11, 3점 차까지 쫓겼으나 16-13에서 상대 연속 범실에 편승해 다시 달아났고, 24-19 매치포인트에서 카리의 퀵오픈으로 승부에 마침표를 찍었습니다.정관장의 외국인 공격수 엘리사 자네테(등록명 자네테)는 양 팀 최다인 25점을 사냥했지만, 팀 패배를 막기에는 역부족이었습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)