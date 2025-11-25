"김주애 북한 조선중앙TV로 노출된 날짜 3년간 600일 넘어"

▲ 북한이 2022년 11월 18일 대륙간탄도미사일 화성-17형을 시험발사할 때 딸 주애를 동행한 김정은 국무위원장의 모습.

김정은 북한 국무위원장의 후계자로 거론되는 딸 주애가 3년 전인 2022년 11월 북한 조선중앙TV에 처음 등장해 그동안 총 600일 이상 모습이 노출됐다는 분석 결과가 나왔습니다.니혼게이자이신문(닛케이)은 25일 코리아리스크그룹이 운영하는 사이트(KCNAWatch.org)에 오른 조선중앙TV의 1만 4천115시간분 영상을 인공지능(AI) 기반 안면 인식 프로그램으로 분석한 결과 2022년 11월 이후 한 번이라도 주애의 모습을 확인할 수 있는 날짜 수가 3년간 600일을 넘었다고 보도했습니다.특히 올해는 주애의 모습이 매달 24일 이상 조선중앙TV에 노출됐습니다.방송 시간 자체는 김 위원장에 미칠 바가 못 되지만 방송된 날짜 수는 김 위원장에 다가간 셈입니다.TV 노출의 대부분은 음악과 이미지를 결합한 선전 영상으로, 김 위원장을 칭하는 '위대한 영도자' 자막과 함께 딸의 모습을 보여줍니다.이에 대해 가와구치 도모히코 니혼대학 교수는 "후계자로 암시하는 연출"이라며 "딸의 존재를 국민에 각인시키고 있다"고 말했습니다.닛케이가 분석한 3년간의 조선중앙TV 영상에는 22일간의 방송분은 누락돼있습니다.닛케이는 또 북한 노동당 기관지 '노동신문' 6천500여 쪽에서 '자제분'이라는 말을 추출하는 식으로 조사한 결과 처음 김정은 딸이 등장한 것은 2022년 11월 19일이었으며, 주애를 다룬 대부분의 동정은 1면에 실렸다고 전했습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)