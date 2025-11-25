"김주애 북한 조선중앙TV로 노출된 날짜 3년간 600일 넘어"

▲ 북한이 2022년 11월 18일 대륙간탄도미사일 화성-17형을 시험발사할 때 딸 주애를 동행한 김정은 국무위원장의 모습.
김정은 북한 국무위원장의 후계자로 거론되는 딸 주애가 3년 전인 2022년 11월 북한 조선중앙TV에 처음 등장해 그동안 총 600일 이상 모습이 노출됐다는 분석 결과가 나왔습니다.
니혼게이자이신문(닛케이)은 25일 코리아리스크그룹이 운영하는 사이트(KCNAWatch.org)에 오른 조선중앙TV의 1만 4천115시간분 영상을 인공지능(AI) 기반 안면 인식 프로그램으로 분석한 결과 2022년 11월 이후 한 번이라도 주애의 모습을 확인할 수 있는 날짜 수가 3년간 600일을 넘었다고 보도했습니다.
특히 올해는 주애의 모습이 매달 24일 이상 조선중앙TV에 노출됐습니다.
방송 시간 자체는 김 위원장에 미칠 바가 못 되지만 방송된 날짜 수는 김 위원장에 다가간 셈입니다.
TV 노출의 대부분은 음악과 이미지를 결합한 선전 영상으로, 김 위원장을 칭하는 '위대한 영도자' 자막과 함께 딸의 모습을 보여줍니다.
이에 대해 가와구치 도모히코 니혼대학 교수는 "후계자로 암시하는 연출"이라며 "딸의 존재를 국민에 각인시키고 있다"고 말했습니다.
닛케이가 분석한 3년간의 조선중앙TV 영상에는 22일간의 방송분은 누락돼있습니다.
닛케이는 또 북한 노동당 기관지 '노동신문' 6천500여 쪽에서 '자제분'이라는 말을 추출하는 식으로 조사한 결과 처음 김정은 딸이 등장한 것은 2022년 11월 19일이었으며, 주애를 다룬 대부분의 동정은 1면에 실렸다고 전했습니다.
