이 대통령, 튀르키예 한국전 참전기념탑 참배…순방 마무리

▲ 튀르키예를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 25일(현지시간) 앙카라 한국공원 한국전 참전 기념탑에서 헌화를 마친 뒤 참전 용사와 인사하고 있다.

튀르키예를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 현지시간 25일 부인 김혜경 여사와 함께 한국전 참전 기념탑에 참배했습니다.이 대통령은 이날 오전 참모들과 함께 앙카라 한국공원 내 참전 기념탑을 찾았습니다.튀르키예 측에서는 군 총사령관과 국방부 장관, 참전용사협회장 등이 참석했습니다.이 대통령은 검은색 정장과 넥타이를 갖춰 입어 예를 표했고 태극무늬의 헌화용 꽃도 준비했습니다.이 대통령은 진혼곡 연주에 맞춰 묵념하고 참석자들과 함께 애국가를 제창했습니다.이날 행사에는 생존 참전용사 4명과 유족 13명이 참석했는데, 이 대통령은 참전용사의 두손을 맞잡고 "감사하다"는 말을 건네기도 했습니다.참전용사는 이 대통령에게 "튀르키예 땅에서 뵙게 돼 정말로 기쁘게 생각한다"고 답했습니다.김 여사는 직접 참전용사의 코트 옷깃을 여며주기도 했고, 남편을 잃은 생존 유족과 깊이 포옹하며 위로했습니다.이후 이 대통령은 튀르키예에서 현지 동포들과 만찬 간담회를 가진 뒤, 우리 시간으로 늦은 밤 서울로 출발할 예정입니다.(사진=연합뉴스)