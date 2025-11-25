"불법 명령 거부해야" 영상에…"사형감인 반란" 분노

<앵커>



한편, '명령 불복종'을 두고 미국의 상황은 조금 다릅니다. 군과 공무원을 향해 불법적 명령을 거부하라고 촉구한 야당 의원에 대해 국방부가 조사에 나섰는데요. 트럼프 대통령이 해당 의원이 한 발언에 사형감이라며 분노한 이후 이어졌다는 점에서, 국방부가 정치 개입을 하는 게 아니냐는 지적이 나오고 있습니다.



지난 18일, 해군 대령 출신의 마크 켈리 민주당 상원의원은 하원의원 5명과 함께 소셜미디어에 미군과 정보기관 요원들을 향해 메시지를 올렸습니다.



[마크 켈리·엘리사 슬롯킨·크리스 델루지오/민주당 의원 : 당신은 불법적 명령을 거부할 수 있습니다. 불법적 명령은 반드시 거부해야 합니다.]



불법적 명령이 무엇인지 특정하진 않았지만, 트럼프 행정부가 질서 유지를 이유로 대도시에 군을 파견하고, 카리브해 마약 의심 선박을 공격하는 등 군을 둘러싼 논란으로 해석됩니다.



트럼프는 "사형으로 처벌할 수 있는 반란"이라며 즉각 분노를 표출했고, 미 국방부가 바로 행동에 나섰습니다.



군 출신인 켈리 의원을 현역으로 복귀시켜 군법 재판에 회부하기 위한 조사에 착수했다고 밝혔습니다.



헤그세스 국방장관은 켈리 의원 등 6명을 '반역 6인방'이라며, "전사들에게 지휘관 명령을 무시하도록 부추긴 것은 질서와 규율을 모두 모두 훼손한다"고 비난했습니다.



백악관은 국방부의 조치를 엄호했습니다.



[캐롤라인 레빗/백악관 대변인 : 군 내부에 혼란과 무질서가 있으면 제 역할하는 군을 가질 수 없습니다. 민주당 사람들이 그런 일을 부추긴 것입니다.]



켈리 의원은 트럼프 대통령의 위협이 "자신을 겁먹게 하지도, 멈추게 하지도 못할 것"이라고 일축했고, 척 슈머 민주당 상원 원내대표도 트럼프가 국방부를 사냥개로 만들고 있다며, 독재자가 하는 짓이라고 비판했습니다.



미 언론들은 국방부가 현역의원을 조사한다고 위협한 것은 전례 없는 일로 국방부의 정치개입에 우려를 나타냈습니다.



