뉴스

국교위 영유아교육 특별위 출범…"영유아 사교육 개선안 검토"

한승희 기자
작성 2025.11.25 17:38 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
국교위 영유아교육 특별위 출범…"영유아 사교육 개선안 검토"
▲ 제61차 회의서 발언하는 차정인 국가교육위원장

대통령 소속 행정위원회인 국가교육위원회는 오늘(25일) 정부서울청사에서 영유아교육 특별위원회 위원을 위촉하고 첫 회의를 열었다고 밝혔습니다.

국교위는 김성열 경남대 명예 석좌교수를 특별위원장으로 영유아 교육·보육 현장 교원과 학계·연구계 전문가 등 총 13명을 위촉해 특별위를 구성했습니다.

영유아교육 특별위는 앞으로 6개월간 활동하며 영유아의 건강한 발달과 성장을 위한 정책과제를 발굴하고 실효성 있는 대안을 모색할 예정입니다.

특히 영유아 교육·보육의 국가책임 강화, 영유아 발달 지원 및 건강 관리, 과도한 영유아 사교육 문제 등에 관해 중장기적으로 추진해야 할 개선 방안을 검토 및 제안할 계획입니다.

차정인 국가교육위원장은 "최근 심각한 형태의 선행 사교육 등으로 아이들의 발달 단계를 고려하지 않은 과도한 교육에 대한 사회적 우려가 큰 만큼 특별위원회 위원들의 전문성과 현장 경험을 바탕으로 정책 개선 의견을 제시해달라"고 당부했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
한승희 기자 사진
한승희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지