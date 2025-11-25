대한체육회, 배우 주상욱·차예련 부부 '홍보대사' 위촉

▲ 대한체육회, 배우 주상욱·차예련 홍보대사 위촉
대한체육회(회장 유승민)가 오늘 배우 주상욱과 차예련 부부를 홍보대사로 위촉했습니다.
이들은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 분위기 조성을 위한 대국민 홍보, 생활체육 활성화를 위한 재능 나눔, 스포츠 정책 메시지 전달 등 활동을 펼치게 됩니다.
유승민 대한체육회장은 "주상욱·차예련 님은 영화와 드라마에서 활동을 이어오며 'K-문화'의 매력을 널리 알리고 선한 영향력으로 많은 국민에게 긍정적인 메시지를 전해왔다"면서 "대한체육회 홍보와 대한민국 스포츠 발전을 위해 많은 활동을 해주시길 바란다"고 말했습니다.
주상욱은 "홍보대사로 위촉돼 매우 영광이고, 대한민국 스포츠가 지닌 힘과 감동을 더 많은 분께 전할 수 있도록 홍보 활동에 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔습니다.
차예련은 "중요한 역할을 맡겨주셔서 감사하다. 스포츠의 긍정적인 에너지와 도전 정신을 함께 나누며 다양한 활동으로 스포츠의 가치를 널리 알리겠다"고 말했습니다.
(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)