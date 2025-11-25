대한체육회, 배우 주상욱·차예련 부부 '홍보대사' 위촉

▲ 대한체육회, 배우 주상욱·차예련 홍보대사 위촉

대한체육회(회장 유승민)가 오늘 배우 주상욱과 차예련 부부를 홍보대사로 위촉했습니다.이들은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 분위기 조성을 위한 대국민 홍보, 생활체육 활성화를 위한 재능 나눔, 스포츠 정책 메시지 전달 등 활동을 펼치게 됩니다.유승민 대한체육회장은 "주상욱·차예련 님은 영화와 드라마에서 활동을 이어오며 'K-문화'의 매력을 널리 알리고 선한 영향력으로 많은 국민에게 긍정적인 메시지를 전해왔다"면서 "대한체육회 홍보와 대한민국 스포츠 발전을 위해 많은 활동을 해주시길 바란다"고 말했습니다.주상욱은 "홍보대사로 위촉돼 매우 영광이고, 대한민국 스포츠가 지닌 힘과 감동을 더 많은 분께 전할 수 있도록 홍보 활동에 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔습니다.차예련은 "중요한 역할을 맡겨주셔서 감사하다. 스포츠의 긍정적인 에너지와 도전 정신을 함께 나누며 다양한 활동으로 스포츠의 가치를 널리 알리겠다"고 말했습니다.(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)