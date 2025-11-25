중국, 우주선 선저우 22호 발사 성공…승무원 귀환 긴급조치

▲ 지난 1일 선저우 21호 발사 당시 모습

중국이 자체 우주정거장 '톈궁'에서 발생한 선저우 20호 우주선의 창문 균열 문제에 대응해 선저우 22호를 긴급 발사했습니다.신화통신·로이터통신 등에 따르면 중국 유인우주공정판공실은 오늘(25일) 낮 간쑤성 주취안 위성발사센터에서 선저우 22호를 탑재한 '창정 2호F 야오(Y)-22' 운반 로켓을 발사했다고 밝혔습니다.선저우 22호가 발사 약 10분 뒤 로켓과 분리돼 예정된 궤도에 진입하면서 발사 임무는 성공했으며, 우주선은 향후 예정된 절차에 따라 톈궁과 도킹할 예정입니다.선저우 22호는 중국의 유인 우주 공정 사상 처음으로 긴급 발사됐습니다.앞서 4월 24일 발사된 선저우 20호 승무원들은 지난 5일 지구로 돌아올 예정이었지만, 우주선 창문에서 우주 파편과의 충돌 때문으로 보이는 균열이 발견되면서 귀환이 미뤄졌습니다.승무원들은 선저우 21호를 타고 예정보다 9일 늦은 14일 지구로 돌아왔습니다.이에 따라 선저우 21호 승무원 3명은 일시적으로 비상 상황 발생 시 지구로 돌아올 수단이 없는 상태였습니다.중국은 예비 로켓과 우주선을 활용해 신속히 '16일간의 비상 발사 과정'에 나섰습니다.선저우 22호는 무인 상태로 발사됐으며, 식품·의약품과 선저우 20호 창문 균열 문제를 다룰 장비 등 600㎏가량을 실었습니다.선저우 22호는 내년 중에 선저우 21호 승무원들을 태우고 지구로 돌아올 예정입니다.로이터는 이번 비상 상황에서 중국 측 조치가 빠르고 체계적으로 이뤄졌다며 미국과 대조적이라고 평가했습니다.미국 보잉사의 우주캡슐 '스타라이너'를 타고 국제우주정거장(ISS)으로 시험비행을 떠났던 우주 비행사들은 당초 약 8일간 우주에 체류할 예정이었지만, 기체 결함 등으로 9개월여 만인 지난 3월 다른 우주선을 타고 지구로 돌아온 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)