미, 베네수엘라 카르텔 테러 단체 지정…대화 가능성도 거론

▲ 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령

미국 트럼프 행정부가 현지시간 24일 베네수엘라의 '카르텔 데로스 솔레스' (태양의 카르텔)를 '외국 테러 단체'(FTO)로 공식 지정했다고 로이터 통신이 보도했습니다.트럼프 행정부는 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 이 카르텔의 우두머리로 규정하고 마두로 정권에 대한 압박 수위를 최고조로 끌어올렸습니다.보도에 따르면 미 국무부는 이날 태양의 카르텔이 미국으로 불법 마약을 반입하는 데 관여했다는 혐의로 외국테러단체 지정을 단행했습니다.태양의 카르텔은 1990년대 마약으로 부패한 베네수엘라 고위 군 장교들을 일컫는 표현으로, 당시 장교 제복에 태양을 상징하는 계급장이 붙어 있었던 것에서 유래했다고 합니다.외국테러단체로 지정되면 해당 조직의 미국 내 자산이 동결되고, 이들을 지원하는 사람들 또한 형사 처벌을 받을 수 있습니다.앞서 트럼프 행정부는 지난 9월에는 또 다른 베네수엘라 기반 카르텔인 '트렌데아라과'를 외국테러단체로 지정한 바 있습니다.이에 대해 베네수엘라 정부는 태양의 카르텔이 "존재하지도 않는 단체"라며 이번 지정을 "우스꽝스러운 조작"이라고 일축했습니다.이반 길 베네수엘라 외무장관은 "이는 불법적이고 비합법적인 개입을 정당화하기 위한 비열한 거짓말이며, 이전의 모든 공격과 마찬가지로 실패할 것"이라고 목소리를 높였습니다.길 장관은 "미국의 목적은 베네수엘라가 가진 석유, 가스, 금, 광물 등을 확보하는 것뿐"이라며 이번 조치가 "이를 위한 불법적이고 비합법적인 정권 교체 시도를 정당화하기 위한 것"이라고 강력히 비판했습니다.트럼프 행정부는 '마약 밀매와의 전쟁'을 이유로 최근 몇 달 동안 공해상에서 베네수엘라 마약 운반선으로 추정되는 선박을 공습했고, 이 과정에서 숨진 사람은 현재까지 최소 80명에 달합니다.그와 동시에 미국은 베네수엘라 인근 해역에서 군사력을 증강하고 있습니다.최근에는 세계 최강 항공모함인 제럴드 R. 포드 호가 이 지역에 파견되면서 군사적 긴장은 더욱 고조되고 있습니다.이날 댄 케인 미군 합참의장은 미국령 푸에르토리코의 군대와 이 지역의 해군 전함을 방문해 임무 중인 군인들을 격려한다고 AP통신이 전했습니다.이번 방문은 이 지역에 대한 군사력 증강 이후 두 번째 방문입니다.이에 따라 이번 외국테러단체 지정이 마두로 정권 축출을 위한 군사 공격의 명분 쌓기용이 아니냐는 관측이 나오고 있습니다.실제로 피트 헤그세스 미 국방장관은 이번 조치가 "미국에 새로운 옵션들을 대거 가져올 것"이라며 군사적 개입 가능성을 시사했습니다.하지만 전문가들은 테러단체 지정이 군사 개입을 정당화하는 근거가 될 수 없다고 반박했습니다.전직 재무부 고위 관리는 "여러 기관과 함께하는 수많은 회의에 참석했지만, 어떤 단체를 테러단체로 지정하는 것이 곧 군사 행동의 기준을 충족시킨다는 말은 한 번도 들어본 적이 없다"고 말했습니다.한편 미국 정부가 마두로 대통령을 테러 조직의 수장으로 지목한 이날 트럼프 대통령과 마두로 대통령의 대화 가능성이 거론됐습니다.미국 온라인매체 악시오스는 이날 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 마두로 대통령과 직접 대화할 계획을 보좌진에게 밝혔다고 보도했습니다.소식통들은 이런 움직임이 미국의 군사적 공격이 아직 임박하지 않았음을 보여주는 신호일 수 있다고 해석했습니다.다만 통화 날짜는 아직 정해지지 않았고, 계획 단계에 있는 것으로 알려졌습니다.(사진=게티이미지)