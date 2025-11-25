[속보] 법원행정처, '법정 소란' 김용현 변호인 직접 고발…"엄정 제재 필요"

▲ 천대엽 법원행정처장

대법원 법원행정처가 한덕수 전 국무총리의 내란 혐의 재판에서 소동을 빚은 김용현 전 국방부 장관의 두 변호인을 법정모욕 등 혐의로 고발했습니다.천대엽 법원행정처장은 오늘(25일) 김 전 장관의 변호인 이하상, 권우현 변호사를 법정모욕, 명예훼손 등 혐의로 서울 서초경찰서에 고발했습니다.법원행정처는 이 같은 내용을 오후 언론 공지를 통해 알리며 "재판을 방해하면서 법정을 모욕하고, 재판장의 명예를 훼손하는 것은 사법부 본연의 가치를 심각하게 훼손하므로, 이러한 행위에 대하여는 선처 없는 단호하고 엄정한 제재가 반드시 필요하다"고 설명했습니다.이어 "표현의 자유의 한계를 넘어 모욕 또는 소동행위로 법원의 재판을 방해하고, 개별 사건을 담당하고 있는 재판장에 대하여 무분별한 인신공격을 하는 행위는 재판과 법관의 독립을 해하고, 재판제도에 대한 신뢰를 떨어뜨려 법치주의를 훼손하게 된다"고 짚었습니다.그러면서 "사법부는 어떠한 경우에도 국민의 권리를 보호하고 사회 정의를 실현하여야 하고, 재판장은 사법권의 공정한 기능 수행을 위해 법정의 질서와 존엄을 지켜야 할 의무가 있다"고 강조했습니다.두 변호인은 지난 19일 서울중앙지방법원에서 열린 한 전 장관의 사건 재판에서 김 전 장관이 신뢰관계인이라며 동석을 요청했지만, 재판부는 형사소송법상 신뢰관계인 동석이 가능한 상황이 아니라며 불허했습니다.이에 변호사들이 직권남용이라며 법정에서 소리쳤고, 재판부는 퇴정을 명령했으나 계속 소란을 피우자 감치 대기시키고 이후 별도의 재판을 열어 감치 15일을 선고했습니다.그러나 감치 장소인 서울구치소는 약 4시간 뒤 이들의 인적 사항이 특정되지 않았다며 보완을 요청했고, 법원은 감치 집행이 곤란하다고 판단해 집행명령을 정지했습니다.석방 후 두 변호사는 한 유튜브 채널에 출연해 재판부를 향해 "이놈의 ××"라고 욕설하고, "주접떨지 말고 재판이나 잘해라"라는 등 노골적으로 비난했습니다.법원행정처는 이에 대해 "감치 과정과 그 이후에 유튜브 방송 등을 통해 법정과 재판장을 중대하게 모욕하였다"며 "이는 법조인으로서의 품위와 책임을 저버린 행위일 뿐 아니라, 사법권과 사법질서 전체에 대한 중대한 부정행위에 해당한다"고 지적했습니다.그러면서 "법원행정처는 이번 사안의 심각성과 중대성, 그로 인한 사법질서의 혼란을 매우 엄중하게 인식하고, 해당 변호사들에 대하여 관련 법률에 따라 형사 고발을 하고, 이어 필요한 조치를 단호히 추진하겠다"고 덧붙였습니다.앞서 한 전 총리의 재판을 심리하는 서울중앙지법 형사합의33부의 이진관 재판장은 어제 열린 재판에서 "문제가 된 두 명에 대해서는 형사 조치도 진행 중"이라고 밝힌 바 있습니다.(사진=연합뉴스)