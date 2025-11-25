프로야구 NC, 라일리·데이비슨과 재계약 추진…로건은 결별

▲ 17승 올린 NC 라일리

프로야구 NC 다이노스는 2025시즌에 활약한 외국인 선수 가운데 맷 데이비슨, 라일리 톰슨과 재계약을 추진한다고 오늘 밝혔습니다.NC는 이날 "라일리와 데이비슨에게 재계약 의사를 공식적으로 전달했다"며 "로건 앨런과는 재계약을 진행하지 않기로 했다"고 발표했습니다.2024년 KBO리그 홈런왕 데이비슨은 2025시즌 112경기에 나와 타율 0.293, 홈런 36개, 97타점을 기록했습니다.2024년 131경기에서 타율 0.306, 홈런 46개, 119타점의 성적에 비해 다소 하락했으나 2년 연속 중심 타선에서 제 몫을 해냈습니다.2025시즌 KBO리그에 데뷔한 라일리는 30경기에 등판해 17승 7패, 평균 자책점 3.45를 기록했습니다.다승 부문에서 코디 폰세(한화 이글스)와 공동 1위에 올랐습니다.로건은 32경기에서 7승 12패, 평균 자책점 4.53의 성적을 냈습니다.NC는 "선수의 앞으로 경력을 존중하는 차원에서 로건에 대한 보류권은 행사하지 않기로 했다"고 설명했습니다.(사진=NC다이노스 제공, 연합뉴스)